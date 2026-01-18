ইতালির টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে সাবেক হকি খেলোয়াড়, দুই জোড়া ভাই ও সাবেক প্রোটিয়া অলরাউন্ডার

ইতালির টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে সাবেক হকি খেলোয়াড়, দুই জোড়া ভাই ও সাবেক প্রোটিয়া অলরাউন্ডার
প্রথমবার টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে ফুটবলের দেশ হিসেবে পরিচিত ইতালি। ইউরোপীয় বাছাই উতরে আসা দলটি বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে। দলের অধিনায়ক করা হয়েছে সাবেক হকি খেলোয়াড় ওয়েন ম্যাডসেনকে।
এ ছাড়া ১৫ সদস্যের দলে সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান অলরাউন্ডার ট্রেভর স্মাটস। আছে দুই জোড়া ভাইও—হ্যারি ও বেঞ্জামিন মানেন্টি এবং অ্যান্থনি ও জাস্টিন মোসকা।
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে আছে ইতালি। এই গ্রুপের অন্য দলগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড ও নেপাল।
বাছাইপর্বে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া জো বার্নস যে বিশ্বকাপে থাকছেন না, সেটি আগেই জানিয়েছিল ইতালিয়ান ক্রিকেট ফেডারেশন। নতুন অধিনায়ক ম্যাডসেনের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। দেশটির জাতীয় হকি দলের হয়ে তিনি ৩৯টি ম্যাচ খেলেছেন। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার ২০০৬ হকি বিশ্বকাপের দলেও ছিলেন।
২০০৮ সালে ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে পাড়ি জমানোর পর ক্রিকেটকে পেশা হিসেবে নেন ম্যাডসেন। ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান পিএসএল, এসএ টুয়েন্টি, ভাইটালিটি ব্লাস্টসহ ২০১৬টি স্বীকৃত টি-টুয়েন্টি খেলেছেন, রান ৫৪০৬। এই সংস্করণে ২ সেঞ্চুরির সঙ্গে ৩৪টি ফিফটি আছে তাঁর। ২০২৩ সালে ইতালির জার্সিতে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৪টি টি-টুয়েন্টি।
বিশ্বকাপ দলে থাকা আরেক দক্ষিণ আফ্রিকান স্মাটসের এখনো ইতালির হয়ে খেলা হয়নি। তাঁর স্ত্রী ইতালিয়ান হওয়ায় দেশটির হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছেন এই অলরাউন্ডার। ৩৭ বছর বয়সী স্মাটস সর্বশেষ ২০২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন। প্রোটিয়াদের জার্সিতে তিনি ৬টি ওয়ানডে ও ১৩টি টি-টুয়েন্টি খেলেছেন। টপ অর্ডারে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি প্রয়োজনে বাঁহাতি স্পিনও করে থাকেন।
গত বছরের জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত ইউরোপের আঞ্চলিক বাছাইয়ে দ্বিতীয় হয়ে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে ইতালি। দলটির প্রধান কোচ হিসেবে আছেন কানাডার সাবেক ক্রিকেটার জন ডেভিসন। তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করবেন আয়ারল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার কেভিন ও’ব্রায়েন ও ডুগি ব্রাউন।
সূচি অনুসারে ফেব্রুয়ারির ৯ তারিখ কলকাতায় বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করার কথা ইতালির। এরপর ১২ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে নেপালের মুখোমুখি হবে তারা। আবার কলকাতায় ফিরে ১৬ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলবে দলটি।
ইতালির বিশ্বকাপ দল
জেইন আলী, মার্কাস ক্যাম্পোপিয়ানো (উইকেটরক্ষক), আলী হাসান, কৃষাণ কালুগামাগে, ওয়েন ম্যাডসেন (অধিনায়ক), হ্যারি মানেন্টি, জিয়ান পিয়েরো মিডে, অ্যান্থনি মস্কো, জাস্টিন মস্কো, সৈয়দ নকভি, বেঞ্জামিন মানেন্টি, জাসপ্রীত সিং, জেজে স্মাটস, গ্রান্ট স্টুয়ার্ট, থমাস ড্রাকা।