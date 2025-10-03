টি-টোয়েন্টিতে ভালো করে ওয়ানডেতেও সুযোগ পেলেন সাইফ

টি-টোয়েন্টিতে ভালো করে ওয়ানডেতেও সুযোগ পেলেন সাইফ
এশিয়া কাপের পর আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ। এরপর একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলবে ওয়ানডে সিরিজও। তিন ম্যাচের ওই সিরিজের জন্য মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ।
চোটের কারণে টি–টোয়েন্টির পর ওয়ানডেতেও নেই লিটন দাস। এশিয়া কাপের সময় পাঁজরে চোট পাওয়া এই ওপেনার এখনো আছেন পুনর্বাসনে। এ ছাড়া শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজ থেকে বাদ পড়েছেন ওপেনার পারভেজ হোসেন।
প্রথমবারের মতো ওয়ানডে সংস্করণে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন সাইফ হাসান। এশিয়া কাপে ৪ ম্যাচে ১৭৮ রান করেন সাইফ। টি–টোয়েন্টির ভালো পারফরম্যান্স তাঁকে সুযোগ করে দিয়েছে ওয়ানডেতেও।
টি–টোয়েন্টি দলে নেই, এমন ৫ ক্রিকেটার মেহেদী হাসান মিরাজ, নাজমুল হোসেন, হাসান মাহমুদ, তানভীর ইসলাম ও নাহিদ রানা আজ রাতেই আরব আমিরাতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তবে এখনো ভিসা জটিলতা কাটেনি ওপেনার মোহাম্মদ নাঈমের। তাঁর মতো একই কারণে এখনো দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি টি–টোয়েন্টি স্কোয়াডে সুযোগ পাওয়া সৌম্য সরকার।
৮, ১১ ও ১৪ অক্টোবর আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হবে তিন ম্যাচ সিরিজের ম্যাচগুলো।
ওয়ানডে সিরিজের বাংলাদেশ দল
মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, মোহাম্মদ নাঈম, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা।