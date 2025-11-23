রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
বাংলাদেশকে ১২৬ রানের লক্ষ্য দিল পাকিস্তান
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টের শিরোপা জিততে বাংলাদেশকে করতে হবে ১২৬ রান। দোহায় আজ ফাইনালে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের বোলারদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১২৫ রানে অলআউট হয়ে যায় পাকিস্তান শাহিনস (এ দল)। বাংলাদেশ এ দলের ডানহাতি পেসার রিপন মণ্ডল ৪ ওভারে ২৫ রান দিয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২ উইকেট বাঁহাতি স্পিনার রকিবুল হাসানের।
পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ২৬ বলে ৩৮ রান করেছেন সাত নম্বরে নামা সাদ মাসুদ। ২৩ বলে ২৫ রান আরাফাত মিনহাসের।
পাকিস্তানের ইনিংসের শুরুটা হয়েছিল রান আউট দিয়ে, শেষটাও সেই রান আউটেই। পাওয়ার-প্লে শেষ হতে না হতেই বিদায় নিলেন মোহাম্মদ ফায়েক ও গাজী ঘোরি।
সাতে নামা সাদ মাসুদই একটু আলোর ঝলকানি দেখালেন। ২৬ বলে ৩৮ রানের এক ঝোড়ো ইনিংস খেললেন বটে, বাকিরা কেউ তাঁকে সঙ্গ দিতে পারলেন না খুব একটা।
১৯তম ওভারে আঘাত হানলেন রিপন মণ্ডল। একে একে তুলে নিলেন তিনটি উইকেট। মাঝের ওভারগুলোতে স্পিনারদের দারুণ পারফরম্যান্স তো ছিলই। সব মিলিয়ে লক্ষ্যটা থাকল বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের একেবারে নাগালের মধ্যে।
এখন দেখার অপেক্ষা বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা কতটুকু প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন।