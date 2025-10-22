২ ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে ৬৫ ধাপ এগোলেন রিশাদ

২ ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে ৬৫ ধাপ এগোলেন রিশাদ
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে ভালো বোলিংয়ের পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশের রিশাদ হোসেন। আইসিসির সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিংয়ে ওয়ানডে বোলারদের তালিকায় ৬৫ ধাপ এগিয়েছেন প্রথম ওয়ানডেতে ৬ উইকেট নেওয়া লেগ স্পিনার। সংযুক্ত আরব আমিরাতের জুনায়েদ সিদ্দিক ও ওমানের কলিম সানার সঙ্গে যৌথভাবে ৬৬তম স্থানে আছেন এই বোলিং অলরাউন্ডার। ২ ম্যাচে ১৯ ওভার বোলিং করে ৯ উইকেট নেওয়া রিশাদ এখন পর্যন্ত সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেশিকারিও।
ওয়ানডে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৬ ধাপ এগিয়ে ১৮তম স্থানে উঠে এসেছেন বাংলাদেশের এ সংস্করণের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। ওয়ানডে বোলিংয়ে মিরাজই বাংলাদেশের শীর্ষ বোলার। যদিও সিরিজে দুই ম্যাচে বোলিং করে ১ উইকেট নিয়েছেন এই অফ স্পিনার। বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ ১৬ ধাপ উন্নতি করে ৭১তম। সিরিজে ১ ম্যাচ খেলে ২ উইকেট নিয়েছেন নাসুম।
ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে ৭ ধাপ উন্নতি করে ৩৫তম স্থানে উঠে এসেছেন তাওহিদ হৃদয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে দুই ম্যাচে এক ফিফটিসহ ৩১.৫০ গড়ে ৬৩ রান করেছেন হৃদয়। দুই ম্যাচে ৪৯ রান করা সৌম্য সরকার পাঁচ ধাপ উন্নতি করে উঠে এসেছেন ৮৬ তম স্থানে।
টেস্ট বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে চার ধাপ উন্নতি করে দুইয়ে উঠে এসেছেন পাকিস্তানের বাঁহাতি স্পিনার নোমান আলী। লাহোর টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০ উইকেট নেন নোমান। চলমান রাওয়ালপিন্ডি টেস্টেও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে ২ উইকেট নেন। ৮৮২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্ট বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে মাত্র ২৯ রেটিং পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে নোমান। তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এটাই সবচেয়ে ভালো অবস্থান।
লাহোর টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়া পেসার শাহিন আফ্রিদি তিন ধাপ লাফ দিয়ে ১৯তম স্থানে উঠে এসেছেন। টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে চার ধাপ উন্নতি করে ১৬তম স্থানে উঠে এসেছেন পাকিস্তানের মোহাম্মদ রিজওয়ান। লাহোর টেস্টে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে ফিফটি পান তিনি।