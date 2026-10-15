এক সফরে চার সেঞ্চুরি হোপের, ভারত সফরে সফরকারী ব্যাটসম্যানদের সর্বোচ্চ সেঞ্চুরি কার
শাই হোপ উড়ছেন! ভারতের মাটিতে দলটির বিপক্ষে একের পর এক সেঞ্চুরি করছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক। এই সফরে তাঁর সেঞ্চুরি হয়েছে চারটি। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন গতকাল চতুর্থ টি-টুয়েন্টিতে ১০২ রানের ইনিংস।
এই সেঞ্চুরিতে বিশেষ এক রেকর্ডেও ভাগ বসিয়েছেন হোপ। ভারতের সফরে কোনো সফরকারী ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ড।
ভারতে এক সফরে চার সেঞ্চুরির কীর্তি আছে আরও দুজনের—ওয়েস্ট ইন্ডিজের এভারটন উইকস ও শ্রীলঙ্কার তিলকরত্নে দিলশান।
হোপের এই সেঞ্চুরিযাত্রা শুরু হয় ওয়ানডে দিয়ে। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে গুয়াহাটিতে ৯৪ বলে ১০৪ রান করেন হোপ। এরপর মুল্লানপুরে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে খেলেন অপরাজিত ১৬২ রানের ইনিংস। ১৪৩ বলের সেই ইনিংসে ভারতকে হারাতে বড় ভূমিকা রাখেন তিনি। ৩৫২ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জয় পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
টি-টুয়েন্টি সিরিজেও সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন হোপ। রাঁচিতে দ্বিতীয় টি-টুয়েন্টিতে ৪৫ বলে অপরাজিত ১০২ রান করেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ভর করে ২৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আন্তর্জাতিক টি-টুয়েন্টিতে সেটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছুঁয়ে জয়ের ঘটনা।
এরপর হায়দরাবাদে চতুর্থ টি-টুয়েন্টিতে আবারও সেঞ্চুরি। এবার ৫০ বলে অপরাজিত ১০২ রান। তাঁর ব্যাটে ভর করেই ২৪৭ রানের বড় সংগ্রহ পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ পর্যন্ত ২৪ রানের জয়ে সিরিজে সমতা ফেরায় দলটি।
সব মিলিয়ে ভারতের এই সফরে হোপের সেঞ্চুরি এখন চারটি। ওয়ানডেতে দুটি, টি-টুয়েন্টিতে দুটি। শনিবার বেঙ্গালুরুতে সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টি-টুয়েন্টিতে আরও একটি সুযোগ পাবেন তিনি। সেঞ্চুরি করতে পারলে ভারতের সফরে সফরকারী ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এককভাবে সবার ওপরে উঠে যাবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক।
হোপের আগে এই কীর্তি ছিল যাঁদের
ভারতে এক সফরে চারটি সেঞ্চুরি করার কীর্তি আগে গড়েছিলেন এভারটন উইকস ও তিলকরত্নে দিলশান।
১৯৪৮-৪৯ মৌসুমে ভারতের বিপক্ষে সাত ইনিংসে চারটি সেঞ্চুরি করেছিলেন উইকস। সে সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বলতে ছিল শুধু টেস্ট।
অন্যদিকে ২০০৯-১০ মৌসুমে ভারতের সফরে চারটি সেঞ্চুরি করতে দিলশানের লেগেছিল ১২ ইনিংস। এবার হোপ মাত্র সাত ইনিংসেই চারটি সেঞ্চুরি করেছেন। তাঁর ব্যাটিং গড়ও নজরকাড়া। সাত ইনিংসে ৫৩৯ রান করেছেন তিনি, গড় ১৩৪.৭৫। সর্বোচ্চ ইনিংস অপরাজিত ১৬২।
ভারতের মাটিতে সফরকারী ব্যাটসম্যানদের এমন পারফরম্যান্স অবশ্য বিরল নয়। অতীতেও কয়েকজন ব্যাটসম্যান স্মরণীয় সফর কাটিয়েছেন।
ভারতের মাটিতে আরও যাঁরা আলো ছড়িয়েছেন
২০১৭ সালে ভারতের সফরে দুর্দান্ত খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। চার টেস্টে ৭১.২৮ গড়ে করেছিলেন ৪৯৯ রান। শক্তিশালী ভারতীয় দলের বিপক্ষে তিনটি সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। সেই সফরকে অনেকেই স্মিথের সেরা সফরগুলোর একটি মনে করেন।
২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের বিপক্ষে দারুণ সময় কাটিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার হাশিম আমলাও। দুই টেস্ট ও দুটি ওয়ানডে মিলিয়ে পাঁচ ইনিংসে করেছিলেন তিনটি সেঞ্চুরি। নাগপুরে তাঁর অপরাজিত ২৫৩ রানের ইনিংসটি ছিল সফরের অন্যতম বড় বিজ্ঞাপন।
ভারতের সফরে সফরকারী ব্যাটসম্যানদের সেঞ্চুরির তালিকায় আরও আছেন গ্যারি সোবার্স, কেন ব্যারিংটন, মাইক গ্যাটিং, ম্যাথু হেইডেন, ক্রিস গেইল, অ্যালিস্টার কুক ও এবি ডি ভিলিয়ার্স।