উৎপল শুভ্রর লেখা
দুই দিন, দুই ইনিংস, তিন ওভার—টেস্ট ক্রিকেটের সবচেয়ে অদ্ভুত ও ‘হিউজ’ হ্যাটট্রিক
পানাহার, স্লেজিং এবং আধুনিক ক্রিকেটের সবচেয়ে বিখ্যাত গোঁফ—এই তিনটা মেলালে কোন ক্রিকেটারের কথা মনে হয় আপনার? উত্তর দিতে পারবেন কি না, তা বুঝতে আগে আপনার বয়সটা একটু জেনে নেওয়া দরকার। কারণ, যাঁর কথা বলছি, তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ৩২ বছর আগে। মানে যদি তাঁর খেলা দেখে থাকেন, তাহলে আপনি অন্তত মধ্যবয়সী তো হবেনই।
তা মার্ভ হিউজ কি শুধুই ওই তিন কারণেই বিখ্যাত? অবশ্যই না। এসব বাড়তি ‘যোগ্যতা’; আসল যে কাজ, সেটিও খারাপ করতেন না। মার্ভ হিউজ ছিলেন দারুণ এক ফাস্ট বোলার। ফাস্ট বোলার বলছি, তবে তা যত না বলের গতিতে, তার চেয়ে বেশি মেজাজে।
৫৩ টেস্টে ২১২ উইকেট নিয়েছেন, ৩৩ ওয়ানডেতে ৩৮। তবে এ আর এমন কী! টেস্টে হ্যাটট্রিক করেছেন। তা সেটিও তো আরও অনেকেই করেছেন। তবে মার্ভ হিউজের হ্যাটট্রিকটি আর দশটা হ্যাটট্রিকের মতো নয়। তা এক ও অনন্য। দুই ইনিংস মিলিয়ে ওই হ্যাটট্রিক—অনন্যতা এ কারণে নয়। এমন হ্যাটট্রিকও তো টেস্ট ক্রিকেটে আরও দুটি আছে। মার্ভ হিউজ আলাদা হয়ে যাচ্ছেন কারণ, তাঁর হ্যাটট্রিকটি তিন ওভারে তিন উইকেট নিয়ে! সেই তিন ওভারও আবার টেস্টের দুই দিনে! দুই ইনিংস, তিন ওভার, দুই দিন—এটিকে তাই বলতে পারেন টেস্ট ক্রিকেটের মন্থরতম হ্যাটট্রিক।
ব্যাপারটা এমনই অবিশ্বাস্য যে বোঝার জন্য একটু বিস্তারিত বলা দরকার। হ্যাটট্রিকের প্রথম উইকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৩৬তম ওভারের শেষ বলে কার্টলি অ্যামব্রোসকে আউট করে। পরের ওভারটা করলেন অফ স্পিনার টিম মে, একটা উইকেটও নিলেন। উইকেটে তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ জুটি। আবার বল হাতে পেয়ে প্রথম বলেই প্যাট্রিক প্যাটারসনকে আউট করে ইনিংস শেষ করে দিলেন হিউজ। মাঝখানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম বলে গর্ডন গ্রিনিজকে ফিরিয়ে ওই হ্যাটট্রিক।
একদিন বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিং করার সময় বোলিংয়ে যাবেন বলে আড়মোড়া ভাঙছেন, হর্ষধ্বনি শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখেন, পুরো গ্যালারি তাঁকে অনুকরণ করছে। এর পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাঠগুলোতে যা রুটিন হয়ে যায়।
মাঝখানে অস্ট্রেলিয়ার একটা ইনিংস গেছে। মার্ভ হিউজ যে হ্যাটট্রিক করে ফেলেছেন, দর্শক প্রথমে তাই বুঝতেই পারেননি। রেডিওতে ধারাভাষ্য শোনার সুবাদে জানি, কমেন্টেটররাও প্রথমে বোঝেননি।
মার্ভ হিউজের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় রেডিও কমেন্ট্রি আর পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। হিউজ তখন তাই কল্পনার চরিত্র। টেলিভিশনের পর্দায় যখন তাঁকে সরাসরি দেখার সুযোগ হলো, দ্রুতই ভালোবেসে ফেললাম তাঁকে। কারণ শুধুই বোলিং নয়। বিশাল শরীর, বিশাল গোঁফ আর মাঠে তাঁর কাণ্ডকীর্তিরও তাতে বড় ভূমিকা। মজাটা হলো টুকরো টুকরো অনেক ছবির ভিড়ে সবার আগে আমার চোখে ভেসে উঠছে মজার একটা দৃশ্য। মাঠে কুকুর ঢুকে পড়েছে আর মার্ভ হিউজ সেই কুকুরের কাছে গিয়ে চার হাত-পায়ে নিজেও ‘কুকুর’ সেজে মজা করে যাচ্ছেন।
দৃশ্যটা ব্যতিক্রমী, এটা তো অবশ্যই একটা কারণ। তবে প্রথমেই এটা মনে পড়ায় এর চেয়েও বড় কারণ বোধ হয় ওই ছবিটার প্রতীকী হয়ে মার্ভ হিউজকে চিনিয়ে দেওয়া। পেশাদার জীবনের কঠিন সব দাবি মেটানোর দায় মনে রেখেও খেলার মূল কারণ যে আনন্দ, মার্ভ হিউজ প্রতিনিয়তই তা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ২০০৫ সালে সিডনিতে ইন্টারভিউ করতে গিয়ে যখন তাঁকে প্রথম দেখি, তখনো। মাঠে সব সময় এমন মজা করতেন কীভাবে, প্রশ্ন করায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর জীবনের দর্শন—‘লাইফ ইজ ফুল অব জয়, এনজয় ইট।’
মার্ভ হিউজের সমস্যা হলো, ও নিজেকে ফাস্ট বোলার মনে করে।অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি ইয়ান চ্যাপেল
উপভোগ করার এই মন্ত্র ছড়িয়ে দিতেন গ্যালারিতেও। একদিন বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিং করার সময় বোলিংয়ে যাবেন বলে আড়মোড়া ভাঙছেন, হর্ষধ্বনি শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখেন, পুরো গ্যালারি তাঁকে অনুকরণ করছে। এর পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাঠগুলোতে যা রুটিন হয়ে যায়। বোলিংয়ের মতো ওয়ার্মআপেও ইম্প্রোভাইজেশনের কথা ভাবতে বাধ্য হন মার্ভ হিউজ। বাড়তি এই দায়িত্ব সম্পর্কে একবার মজা করে বলেছিলেন, ‘দর্শকেরা যখন আমাকে অনুকরণ করা শুরু করল, আমার নতুন কিছু না ভেবে উপায় থাকল না। নইলে ব্যাপারটা একঘেঁয়ে হয়ে যাবে না!’
সমস্যাই বটে। মাঠে যেমন, তেমনি মাঠের বাইরেও এই ‘একঘেয়ে’ শব্দটাকে যে চরম অপছন্দ মার্ভ হিউজের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আবেগ নিয়ন্ত্রণের প্রতিযোগিতায় বেশির ভাগ ক্রিকেটারই যেখানে রোবট হয়ে যান, সেখানে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়ে মার্ভ হিউজ ছিলেন বর্ণময় এক চরিত্র। নইলে কি আর তার অবসরের খবরটা পাওয়ার পর ‘আরেকজন গেলেন’ শিরোনাম দিয়ে একটা লেখা লিখে ফেলি! চরিত্রের আকালের মধ্যে মার্ভ হিউজের বিদায় মানে যে ক্রিকেটের আরেকটু রং হারানো, এই আক্ষেপ ছিল যে লেখার মূল সুর।
ইন্টারভিউ করতে গিয়েও পরিচয় পেয়েছিলাম সেই আমুদে চরিত্রের। মার্ভ হিউজকে সামনাসামনি প্রথম দেখার অনুভূতিটাও আলাদা করে বলার মতো। টেলিভিশনে মানুষকে যে অনেক ছোট দেখায়, এই উপলব্ধি আগেই হয়ে গেছে। তারপরও মার্ভ হিউজের পাশে দাঁড়িয়ে তা যেন নতুন করে জেনেছিলাম। দশাসই শরীর তো টেলিভিশনেও বোঝা যেত, কিন্তু তাই বলে এমন! পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে মনে হচ্ছিল গালিভারের পাশে লিলিপুট। ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত দাড়ি যদি ডব্লিউ জি গ্রেসের হয়, সবচেয়ে বিখ্যাত গোঁফের মালিক অবশ্যই মার্ভ হিউজ। কাছে দাঁড়িয়ে সেই গোঁফজোড়াকেও মনে হচ্ছিল আরও দর্শনীয়।
মাঠে তাঁর আমুদে চরিত্রের আড়ালে অনেক সময়ই ঢাকা পড়ে যেতেন বোলার মার্ভ হিউজ। অথচ যখন তাঁর ইন্টারভিউ করি, টেস্টে তাঁর চেয়ে বেশি উইকেট ছিল অস্ট্রেলিয়ার মাত্র ছয়জন পেসারের। জেফ টমসন, অ্যালান ডেভিডসন, কিথ মিলাররাও উইকেট-সংখ্যায় হিউজের চেয়ে পিছিয়ে। বলের গতির বিচারে ফাস্ট বোলার কখনোই ছিলেন না। প্রথম ৭ টেস্টে মাত্র ২১ উইকেট পাওয়ার পর সাবেক অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল ব্যঙ্গভরে বলেছিলেন, ‘মার্ভ হিউজের সমস্যা হলো, ও নিজেকে ফাস্ট বোলার মনে করে।’
বলের গতিতে হয়তো ফাস্ট বোলার ছিলেন না; কিন্তু ওই শরীর, ওই গোঁফ আর চরম আক্রমণাত্মক শরীরী ভাষা মিলিয়ে ব্যাটসম্যানদের কাছে হিউজকে ফাস্ট বোলারই মনে হতো। ব্যাটসম্যানের মনস্তত্ত্ব হয়তো যোগ করে নিত ১০-১৫ কিলোমিটার বাড়তি গতি। সবচেয়ে বড় শক্তি তো ছিল শরীরের সঙ্গে আনুপাতিক বিশাল হৃদয়। ৫৩টি টেস্টই খেলেছেন যাঁর অধিনায়কত্বে, সেই অ্যালান বোর্ডার একবার মার্ভ হিউজকে দেখিয়ে এক সাংবাদিককে বলেছিলেন, ‘ওর দিকে তাকান। ২০ কেজি ওজন বেশি, কখন কী করে ঠিক নেই। কিন্তু মাঠে ও আপনার জন্য জীবন দিয়ে দেবে। এমন ক্রিকেটারই আমি চাই।’
সাত-আটের দশকে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের ত্রিমূর্তি ডেনিস লিলি-গ্রেগ চ্যাপেল-রডনি মার্শ একই টেস্টে অবসর নেওয়ার পর ধুঁকতে থাকা অস্ট্রেলিয়ার পুনরুত্থানে বড় ভূমিকা মার্ভ হিউজের। তিনি ছিলেন বোর্ডারের ‘গো টু ম্যান’। উইকেট লাগলেই বল তুলে দিতেন হিউজের হাতে।
মার্ভ হিউজের অতি নাটকীয় চরিত্রে আড়াল হয়ে থাকা ভেতরের আগুনটা দেখতে পেয়েছিলেন বলেই সব সময় তাঁকে দলে চেয়েছেন বোর্ডার। হিউজও তার প্রতিদান দিয়েছেন। সাত-আটের দশকে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের ত্রিমূর্তি ডেনিস লিলি-গ্রেগ চ্যাপেল-রডনি মার্শ একই টেস্টে অবসর নেওয়ার পর ধুঁকতে থাকা অস্ট্রেলিয়ার পুনরুত্থানে বড় ভূমিকা মার্ভ হিউজের। তিনি ছিলেন বোর্ডারের ‘গো টু ম্যান’। উইকেট লাগলেই বল তুলে দিতেন হিউজের হাতে। কখনো বাউন্সার দিয়ে, কখনো স্লো লেগ কাটারে, কখনো বা ব্যাটসম্যানকে স্লেজিংয়ে বিপর্যস্ত করে বেশির ভাগ সময়ই কাজের কাজটা করে দিতেন হিউজ। সেই স্লেজিংয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ, গালাগালির সঙ্গে মিশে থাকত কৌতুকও।
যে টেস্টে তাঁর ওই ব্যতিক্রমী হ্যাটট্রিক, সিরিজের প্রথম টেস্টে বাইরে বসে থাকার পর ওই পার্থ টেস্টে মাত্রই দলে ফিরেছিলেন। প্রথম ইনিংসে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে ৮। কার্টলি অ্যামব্রোসের বাউন্সারে বোলিং পার্টনার জিওফ লসনের চোয়াল ভেঙে যাওয়ায় বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়েছিল হিউজের ওপর। এর চেয়ে ভালোভাবে আর তা পালন করতে পারতেন না হিউজ। ২১৭ রানে ১৩ উইকেট নেওয়ার পরও যে অস্ট্রেলিয়া হেরে যায়, এটা তো আর তাঁর দোষ নয়। দুঃখের একটা রেকর্ডও অবশ্য হয়ে যায় এতে। দল হেরেছে, এমন টেস্টে কোনো অস্ট্রেলীয় বোলারের সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড।
১৯৯৩ সালের অ্যাশেজ সিরিজেও চোট ক্রেইগ ম্যাকডারমটকে ছিটকে দেওয়ার পর মার্ভ হিউজের নিজেকে আরও উজাড় করে দেওয়ার গল্প। ৬ টেস্টে বোলিং করেছিলেন প্রায় ৩০০ ওভার। উইকেট পেয়েছিলেন ৩১টি, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ইনজুরিও। আর মাত্র দুই টেস্ট পরেই ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাওয়াতেও যেটির দায় আছে। জেনেশুনেই ঝুঁকিটা নিয়েছিলেন হিউজ।
৫৩ টেস্টে ২১২ উইকেটে ক্রিকেটার মার্ভ হিউজের গল্প লেখা আছে। আর মানুষ মার্ভ হিউজের এই গল্পটাতে। ব্যতিক্রমী হ্যাটট্রিকের ওই পার্থ টেস্টে জিওফ লসনের চোয়াল ভাঙার কথা বলেছি। হাসপাতাল থেকে ড্রেসিংরুমে ফিরেছেন লসন। ভাঙা হাড় যাতে নড়াচড়া করতে না পারে, এ জন্য তার দিয়ে চোয়ালটাকে আটকে দেওয়া হয়েছে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাঁকে। ড্রেসিংরুমে ফিরেই র্যাপিং পেপারে মোড়া একটা বক্স উপহার পেলেন। খুলে দেখেন, তাতে চুইংগাম। চোয়াল ভেঙে যাওয়ায় যার মুখ নাড়ানোর উপায় নেই, তাঁকে কে দিতে পারেন এমন উপহার?
আর কে, মার্ভ হিউজ!
তা আজ তাঁকে মনে পড়ার কারণ? কারণ তো আছেই, আজ এই সিংহহৃদয় ক্রিকেটারের জন্মদিন।
হ্যাপি বার্থডে, মার্ভ হিউজ!