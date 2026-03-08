৫ বলে ৫ উইকেট নিলেন নিউজিল্যান্ড পেসার
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের ২৪০ বছরের ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসেবে ৫ বলে ৫ উইকেট নিলেন নিউজিল্যান্ডের পেসার ব্রেট রানডেল।
আজ নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট প্লাঙ্কেট শিল্ডে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টসের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েন ৩০ বছর বয়সী রানডেল।
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথমবার হলেও পেশাদার ক্রিকেটে এই ঘটনা প্রথম নয়। গত বছর আয়ারল্যান্ডের কার্টিস ক্যাম্ফার আয়ারল্যান্ডের ঘরোয়া টি-টুয়েন্টি লিগে ৫ বলে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। এ ছাড়া ২০২৪ সালে জিম্বাবুয়ের কেলিস এনধলোভুও একটি অনূর্ধ্ব-১৯ ঘরোয়া টি-টুয়েন্টি ম্যাচে ৫ বলে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন।
নেপিয়ারে ম্যাকলিন পার্কের ব্যাটিং–স্বর্গে নিজের দ্বিতীয় ওভারের শেষ বলে ওপেনার হেনরি কুপারকে ফিরিয়ে তোপ শুরু করেন রানডেল। নিজের তৃতীয় ওভারের প্রথম বলে বোল্ড করেন নিউজিল্যান্ডের হয়ে ২৪ টেস্ট খেলা জিত রাভালকে।
পরের বলে জো কার্টারকে ক্যাচ বানিয়ে পূর্ণ করেন হ্যাটট্রিক। তৃতীয় বলে স্লিপে রবি ও’ডোনেলকে ক্যাচ দিতে বাধ্য করে পোঁছান ‘ডাবল হ্যাটট্রিকে’। এর পরের বলে ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ককে ইনসাইড এজ বোল্ড করে গড়েন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের বিশ্ব রেকর্ড।
রানডেলের তোপে মাত্র ৯ রানেই ৫ উইকেট হারায় নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস। এ সময় ডানহাতি এ পেসারের বোলিং ফিগার ছিল ১.৪–০–২–৫। শেষ পর্যন্ত ২৫ রানে ৭ উইকেট শিকার করেন তিনি, আর নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস অলআউট হয় ৮২ রানে। এর আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে রানডেলের সেরা বোলিং ছিল ৪৫ রানে ৬ উইকেট।