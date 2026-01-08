আবেগ নয়, ক্রিকেট ভবিষ্যৎ ভাবুন: তামিম

আবেগ নয়, ক্রিকেট ভবিষ্যৎ ভাবুন: তামিম
নিরাপত্তাশঙ্কায় ভারতে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত। সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল বলেছেন, বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত; কেবল জন-আবেগ দিয়ে বড় সংস্থা পরিচালনা সম্ভব নয়। মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার প্রেক্ষাপটে বিসিবি ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যেখানে তাদের সব গ্রুপ ম্যাচ হওয়ার কথা। বিসিবি শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ সরানোর দাবি জানিয়েছে এবং তামিম বোর্ডের নিজস্ব স্বাধীন অবস্থানের গুরুত্ব তুলে ধরেন।