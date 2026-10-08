ওয়ানডে ও টি–টুয়েন্টির চেয়ে টেস্টই বেশি খেলতে চান নাজমুল

ওয়ানডে ও টি–টুয়েন্টির চেয়ে টেস্টই বেশি খেলতে চান নাজমুল
টেস্ট ক্রিকেটে কয়েক বছর ধরেই উন্নতির পথে আছে বাংলাদেশ দল। তবে আগস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জয়ের পর এই সংস্করণের ক্রিকেটে বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাসটা আরও বাড়বে নিশ্চিত।
আগামীকাল থেকে আবুধাবিতে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ–আফগানিস্তান একমাত্র টেস্ট। এর আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন জানিয়েছেন টেস্ট খেলার প্রতি তাঁর আগ্রহের কথাও। ওয়ানডেতে তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, অসুস্থতার কারণে খেলা না হলেও টি–টুয়েন্টিতেও দেড় বছর পর ফিরেছিলেন এশিয়ান গেমসের দলে। তবে আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্টের আগে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ওয়ানডে বা টি–টুয়েন্টি নয়, টেস্ট ক্রিকেটটাই তিনি বেশি খেলতে চান।
বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক নাজমুলের কাছে আবুধাবিতে বিদেশি এক সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের রমরমা সময়ে টেস্ট খেলতে ক্রিকেটারদের উদ্বুদ্ধ করার কাজ কতটা কঠিন? সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই নাজমুল বলেছেন, ‘ছোট সংস্করণের ক্রিকেটের বিস্তার আমরা থামাতে পারব না। তবে আমরা সবাই টেস্ট ক্রিকেট ভালোবাসি। ব্যক্তিগতভাবে আমি ছোট সংস্করণের চেয়ে আরও বেশি টেস্ট ম্যাচই খেলতে চাই।’
বাংলাদেশ অধিনায়কের বিশ্বাস, দলের অন্যদের ভাবনাও তাঁর মতোই হবে, ‘একজন পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে তো বটেই, যখন আমরা ক্রিকেটার হয়ে উঠছিলাম, তখনো আমরা সবাই টেস্ট ক্রিকেটই খেলতে চেয়েছি। বেশির ভাগ ক্রিকেটারকে জিজ্ঞেস করলে তারাও বলবে, তারা টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চায়। একজন খেলোয়াড়ের কাছে টেস্ট ক্রিকেট সব সময়ই বিশেষ কিছু।’
নাজমুল বলেছেন, ‘বিশ্ব ক্রিকেট যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে এখন তরুণেরা ছোট সংস্করণের ক্রিকেট নিয়েও ভাবে। তবে তাদের সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারি, তারা তিন সংস্করণেই খেলতে চায়। অবশ্যই তারা টি-টুয়েন্টি বেশি খেলতে চায়, সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট বা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট তারা খেলতে চায়।’
এ বছর টেস্টে পাকিস্তানকে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। পরে ডারউইনে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকেও। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা ভালোভাবেই টিকিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ না হলেও এ মাসের শেষেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ, যেটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ।
এর আগে নিজেদের সাম্প্রতিক উন্নতির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান নাজমুল, ‘গত কয়েক বছরে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলছি, বিশেষ করে এই সংস্করণে। টেস্ট দল হিসেবে আমরা এটাই চেয়েছিলাম। দেশের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটে কীভাবে উন্নতি করা যায়, তা নিয়ে আমরা অনেক পরিশ্রম করছি। আমরা নিজেদের খেলার উন্নতি করার চেষ্টা করছি এবং গত কয়েক বছরে ভালোও করেছি।’
তবে এটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে চান না নাজমুল। টেস্ট ক্রিকেটে আরও বেশি উন্নতির প্রত্যাশা তাঁর, ‘ভিন্ন ভিন্ন কন্ডিশনে বিভিন্ন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলেও আমাদের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। আগেও বলেছি, আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি ঠিকই; কিন্তু এখনো অনেক জায়গায়ই উন্নতি করতে হবে।’