ময়মনসিংহের অভিষেকে আরিফুলের সেঞ্চুরি, প্রথম দিনে সেঞ্চুরি আরও তিনটি

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরির পর ময়মনসিংহের আরিফুল ইসলামের উদ্‌যাপনটা অন্যরকমই ছিলবিসিবি
২৭তম জাতীয় ক্রিকেট লিগ শুরু হয়েছে আজ। উদ্বোধনী দিনে সেঞ্চুরি পেয়েছেন আরিফুল ইসলাম, মার্শাল আইয়ুব, মাহমুদুল হাসান ও ইয়াসির আলী।  

ময়মনসিংহের অভিষেকে আরিফুলের সেঞ্চুরি

দশম দল হিসেবে জাতীয় ক্রিকেট লিগে আজ অভিষেক হলো ময়মনসিংহ বিভাগের। দারুণ এক সেঞ্চুরিতে দলটির অভিষেক রাঙিয়েছেন আরিফুল ইসলাম। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্টেডিয়ামে ২৭তম জাতীয় ক্রিকেট লিগের উদ্বোধনী দিনে সিলেট বিভাগের বিপক্ষে ১০১ রান করেছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলা এই মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যান। আট ম্যাচের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে ২০ বছর বয়সী ব্যাটসম্যানের এটিই প্রথম সেঞ্চুরি। তাঁর দল ময়মনসিংহ ৮০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৬৮ রান তুলে প্রথম দিন শেষ করেছে।

ইংলশি ব্যাটসম্যান ডেভিড ম্যালানের সঙ্গে আরিফুলের এই ছবিটা বিপিএলের। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি পেয়েছেন ময়মনসিংহের ব্যাটসম্যান
প্রথম আলো ফাইল ছবি

আরিফুল যখন ব্যাটিংয়ে নামেন, ২১ রানে ৩ উইকেট নেই দলের। সিলেটের দুই পেসার খালেদ আহমেদ ও ইবাদত হোসেন তুলে নিয়েছিলেন উইকেট তিনটি। সেখান থেকে আরিফুলকে নিয়ে চতুর্থ উইকেটে ১২৭ রানের জুটি গড়েন ময়মনসিংহ আবদুল মজিদ। ৬৫ রান করে মজিদের বিদায়ের পর দলীয় ১৬৭ রান ফিরে যান অধিনায়ক শুভাগত হোমও (২)। এরপর উইকেটকিপার তাহজিবুল ইসলামকে নিয়ে ষষ্ঠ উইকেটে ৭৩ রানের জুটি আরিফুলের। ২০৮ বলে ১০ চারে ১০১ রান করে আরিফুলের বিদায়ে ভাঙে জুটি। তাহজিবুল করেছেন ৪৩ রান। দুজনই শিকার অফ স্পিনার আসাদউল্লাহ আল গালিবের।

মার্শালের ২৭তম সেঞ্চুরি

সিলেট একাডেমি মাঠে খেলা হয়েছে ৮২.৩ ওভার। মার্শাল আইয়ুবের সেঞ্চুরির পরও প্রথম ইনিংসে ২২১ রানে অলআউট ঢাকা বিভাগ। রংপুর দিন শেষে করেছে ২ উইকেট ৬৫ রান তুলে।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৭তম সেঞ্চুরি পেয়েছেন মার্শাল আইয়ুব
ফাইল ছবি বিসিবি

ঢাকা বিভাগ ১৩ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর ব্যাটিংয়ে নামেন মার্শাল আইয়ুব। সেখান থেকে চতুর্থ উইকেটে ১৫৮ রানের জুটি মার্শাল ও জিশান আলমের। ৭১ রান করে জিশানের বিদায়ে ভাঙে জুটি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৭তম সেঞ্চুরি পাওয়া মার্শাল ফিরেছেন দলকে ২০৩ রানে রেখে সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে ব্যক্তিগত ১০৫ রানে।

মাহমুদুল-ইয়াসিরের সেঞ্চুরি, চট্টগ্রামের ৪০০

রাজশাহীতে রান উৎসব করেছে চট্টগ্রাম। ৮২.৩ ওভারে অলআউট হওয়ার আগে ৪০৪ রান করে দলটি। এরপর ১ রান তুলতেই ২ উইকেট হারিয়ে দিন শেষ করেছে রাজশাহী। হাবিবুর রহমান ও শফিকুল ইসলামকে উইকেটকিপারের ক্যাচ বানিয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ।

চট্টগ্রাম বিভাগের দুই সেঞ্চুরিয়ান মাহমুদুল হাসান ও ইয়াসির আলী
বিসিবি

চট্টগ্রামের রান উৎসবে সেঞ্চুরি করেছেন মাহমুদুল হাসান ও ইয়াসির আলী। ৬৮ রানে তৃতীয় উইকেট পড়ার পর চতুর্থ উইকেটে ২২১ রান যোগ করেছেন দুজন। ওপেনার মাহমুদুল হাসান ১৬৫ বলে করেছেন ১২৭ রান। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট জাতীয় দলের ওপেনারের এটি পঞ্চম সেঞ্চুরি। পাঁচে নেমে ১৩৮ বলে ১২৯ রান করেছেন জাতীয় দলের বাইরে থাকা ইয়াসির আলী। ইয়াসিরের এটি প্রথম শ্রেণিতে একাদশ সেঞ্চুরি। এ দুজন ছাড়া ৬৩ বলে ৭২ রান করেছেন ইরফান শুক্কুর।  

নয়ে নেমে সর্বোচ্চ শেখ পারভেজের

খুলনায় বরিশালের বিপক্ষে ৯ উইকেটে ৩১২ রান তুলে প্রথম দিন শেষ করেছে খুলনা। নয়ে নেমে সর্বোচ্চ ৭২ রান করে অপরাজিত আছেন শেখ পারভেজ। ৯১ বলের ইনিংসে ৫টি করে চার-ছক্কা মেরেছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলা এই স্পিনার। খুলনা ১৯৩ রানে ৭ উইকেট হারানোর পর অধিনায়ক জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ৭০ রানের জুটি গড়া পারভেজে দশম উইকেটে সফর আলীকে নিয়ে যোগ করেছেন আরও ৪৭ রান। খুলনার ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৯ রান জিয়ার। বরিশালের রুয়েল মিয়া ও মঈন খান নিয়েছেন ৩টি করে উইকেট।

এই ম্যাচের প্রথম সেশনেই ফিল্ডিংয়ের সময় অসুস্থ হয়ে মাঠ ছাড়েন বরিশালের ফজলে রাব্বি। মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। মাঠে অ্যাম্বুলেন্স আনা হয়েছিল। তবে রাব্বিকে হাসপাতালে নিতে হয়নি। বরিশালের ম্যানেজার গোলাম কিবরিয়া জানিয়েছেন রাব্বি শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল আছে। তবে এই ম্যাচে বরিশাল আর তাঁকে পাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে।

