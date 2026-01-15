ক্রিকেটশূন্য মাঠে বিসিবি সভাপতি ও কয়েকজন মাঠকর্মী

ক্রিকেট

হুমকিটা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন ক্রিকেটাররা। বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম পদত্যাগ না করলে বন্ধ থাকবে সব ধরনের খেলা। ক্রিকেটারদের আলটিমেটামের পর ১২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও পদত্যাগ করেননি নাজমুল। ফলে আজ দুপুর ১টা চট্টগ্রাম রয়্যালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ম্যাচ খেলতেও আর মাঠে আসেননি ক্রিকেটাররা। ক্রিকেটার এবং ক্রিকেটবিহীন স্টেডিয়ামে দেখা গেল বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, কয়েকজন বিসিবি কর্মকর্তা ও মাঠ কর্মীদের। ক্রিকেটহীন মাঠের কিছু খণ্ডচিত্র নিয়ে এই আয়োজন।
মাঠ পরিচর্যার কাজ করছেন কয়েকজন মাঠকর্মী
মাঠে বিসিবির কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপরত বিসিবি সভাপতি। দেখা যাচ্ছে বিপিএল টেকনিক্যাল কমিটির আহ্বায়ক রাকিবুল হাসানকেও
আগে থেকে নির্ধারিত ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে না। কয়েকজন মাঠকর্মী এই ফাঁকে বসে আড্ডা দিচ্ছেন
ক্রিকেটাররা না আসলেও মাঠে খেলা দেখতে ভিড় জমিয়েছেন দর্শকেরা
খেলা শুরু হতে বিলম্ব হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করে বিসিবির নোটিশ
মিরপুরে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও বিসিবি পরিচালক নাজমূল আবেদীনের মুখচ্ছবিতে দুশ্চিন্তার ভাঁজ
বলা হয়, শূন্য মাঠের চেয়ে বিষণ্ন কিছু আর হয় না। খেলোয়াড়বিহীন মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামকে তেমনই বিষণ্ন মনে হচ্ছে
