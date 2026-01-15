ক্রিকেটশূন্য মাঠে বিসিবি সভাপতি ও কয়েকজন মাঠকর্মী

ক্রিকেটশূন্য মাঠে বিসিবি সভাপতি ও কয়েকজন মাঠকর্মী
হুমকিটা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন ক্রিকেটাররা। বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম পদত্যাগ না করলে বন্ধ থাকবে সব ধরনের খেলা। ক্রিকেটারদের আলটিমেটামের পর ১২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও পদত্যাগ করেননি নাজমুল। ফলে আজ দুপুর ১টা চট্টগ্রাম রয়্যালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ম্যাচ খেলতেও আর মাঠে আসেননি ক্রিকেটাররা। ক্রিকেটার এবং ক্রিকেটবিহীন স্টেডিয়ামে দেখা গেল বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, কয়েকজন বিসিবি কর্মকর্তা ও মাঠ কর্মীদের। ক্রিকেটহীন মাঠের কিছু খণ্ডচিত্র নিয়ে এই আয়োজন।
