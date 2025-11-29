ক্রিকেট

পার্থের পিচকে ‘আবর্জনা’ বলে নিজের বিপদ আরও বাড়ালেন খাজা

খেলা ডেস্ক
উসমান খাজাউসমান খাজার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল

অস্ট্রেলিয়া দলের ওপেনার উসমান খাজার সঙ্গে চলতি সপ্তাহে সাক্ষাৎ করবেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) কর্মকর্তারা। অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের ভেন্যু পার্থের উইকেটকে ‘আবর্জনা’ বলেছেন খাজা। এ কারণে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে খাজার কাছে তাঁর মন্তব্যের ব্যাখ্যা চাইবেন সিএ কর্মকর্তারা।

পার্থে দুই দিনের মধ্যে প্রথম টেস্ট শেষ হয় গত শনিবার। ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। এরপর গত বৃহস্পতিবার পার্থের পিচকে ‘খুব ভালো’ রেটিং দেয় আইসিসি। কিন্তু পরদিন তাঁর নামে ফাউন্ডেশনের তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে পার্থের উইকেটে সমালোচনা করেন খাজা।

পার্থ টেস্টে মাত্র ৮৪৭টি বল খেলা হয়েছে। গত ৯৩ বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় এটি সংক্ষিপ্ততম টেস্ট ম্যাচ। আর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সব সময় মিলিয়ে হিসাব করলে দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ততম।

নিজের ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানে মধ্যাহ্নভোজনে খাজা বলেন, ‘(পার্থে) প্রথম দিনে পড়েছে ১৯ উইকেট এবং প্রায় ২০ জন আঘাত পেয়েছে। দারুণ উইকেট, একদম ন্যায্য মনে হচ্ছে। গত বছর ভারতের বিপক্ষে টেস্টেও একই ঘটনা ঘটেছিল। প্রথম দিনের উইকেট, বল প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।’

পার্থ টেস্ট দুই দিনের মধ্যে জেতে অস্ট্রেলিয়া
এএফপি

খাজা আরও বলেন, ‘এখন পর্যন্ত যাদের সঙ্গে খেলেছি স্টিভেন স্মিথ নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে সেরা এবং সেও ব্যাটে খেলতে পারেনি। (ব্যাট ও বলের) অনেক ব্যবধান ছিল। সে ব্যাটে খেলতে ব্যর্থ হয় না। কিন্তু (বল) তার কনুইয়ে লেগেছে। তাই পার্থে প্রথম দিনের উইকেট ছিল আবর্জনা (পিস অব শিট)। এটা বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই। গত বছরও এমন ছিল। এ বছরও তাই।’

আরও পড়ুন

১৩ বলে দরকার ৩ রান—এমন সময়ে খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা

ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, খাজার এমন মন্তব্যে সিএ কর্মকর্তারা নাখোশ হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ব্রিসবেনের গ্যাবায় দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়া দলের ক্যাম্পে কর্মকর্তারা এই বিষয়ে খাজার সঙ্গে কথা বলবেন। ৪ ডিসেম্বর থেকে ব্রিসবেনে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট।

সিএ এ সপ্তাহে পার্থের উইকেটের প্রশংসা করে। সিএর ক্রিকেটপ্রধান জেমস অলসপ বলেন, আইসিসির রেটিং প্রমাণ করেছে উইকেটে ‘ব্যাট ও বলের মধ্যে ন্যায্য ভারসাম্য ছিল’ যা বোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে।

পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়াম
এএফপি

পার্থের পিচকে আইসিসির ‘খুব ভালো’ রেটিং ইংল্যান্ডের বাজে ব্যাটিংকে আরও উন্মোচন করেছে। দুই ইনিংস মিলিয়ে ইংল্যান্ড মাত্র ৬৮.৩ ওভার ব্যাট করতে পারে। ইংল্যান্ডের সাবেক ওপেনার জিওফ্রে বয়কট এমন ব্যাটিংকে ‘বুদ্ধিহীন’ আখ্যা দেন।

কিন্তু খাজা জোর দিয়ে বলেন পার্থের উইকেট অতটা ভালো হয়ে ওঠেনি। অসমান বাউন্স ছিল তাঁর সমালোচনার মূল জায়গা। খাজা বলেন, ‘(বলের) ওঠা-নামার অনুমান করা যায় না। এই ওঠা-নামাই সবচেয়ে কঠিন। সাইডওয়েজ (পাশাপাশি) একটু সহজ। (বলের) ওঠা-নামার সঙ্গে হাত তাল মেলাতে পারে না। পরে কিছুটা উন্নতি হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে উইকেট ভেঙে গিয়ে আবারও স্থিতিশীল হয়।’

আরও পড়ুন

বিদেশ সফরে গিয়ে ডাকাতি, তিন বছরের জেল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের

পার্থ টেস্টে খাজার ফিটনেস ও ফর্ম নিয়ে উদ্বেগ ছিল। অস্ট্রেলিয়া দলের ব্যাটিং অর্ডারে নিজের জায়গা নিয়েই এখন চাপে আছেন তিনি। এর মধ্যে সিএ-র কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎ করতে চাওয়া খাজাকে আরও চাপে ফেলল।

পিঠের চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ার কোনো ইনিংসেই তিনি ওপেন করতে পারেননি। ম্যাচের চতুর্থ ইনিংসে রান তাড়ায় ওপেন করে ম্যাচ জেতানো সেঞ্চুরি করেন ট্রাভিস হেড।

সুস্থ হয়ে ব্রিসবেন টেস্টে খেলার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী খাজা। তাঁর পিঠের অবস্থা ভালো হয়েছে। তাঁকে বাদ দিয়ে হেডকে ওপেন করানোর যে গুঞ্জন চলছে, খাজা তাতে কান দিচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন