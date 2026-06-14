পাওয়ার প্লের শেষ বলে আউট হয়ে গেলেন তানজিদ

- এবার আউট তানজিদ
- বাংলাদেশের ৫০
- পাওয়ার প্লের অর্ধেক শেষ
- প্রথম ওভারেই সৌম্য আউট
- একাদশ
- টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত
- স্বাগত...
এবার আউট তানজিদ
রেনশর বলটা অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল। হাঁটু গেড়ে সেটি স্লগ সুইপ করতে গিয়েছিলেন তানজিদ। কিন্তু বলটা ব্যাটে লাগার পরই তিনি টের পান, ক্যাচ উঠে গেছে। মাথাটা নিচু করে ফেলেন হতাশায়। মিড অনে দাঁড়িয়ে সহজ ক্যাচ ধরেন মেরিডিয়াথ, ২০ বলে ১৯ রান করে আউট তানজিদ। এর সঙ্গে পাওয়ার প্লের ১০ ওভারও শেষ হয়ে গেছে।
বাংলাদেশ : ১০ ওভারে ৫৩/২
বাংলাদেশের ৫০
জুটিতে পঞ্চাশ পেরিয়েছেন নাজমুল হোসেন ও তানজিদ হাসান। ২ রানে ফিরে গিয়েছিলেন সৌম্য সরকার, এরপর থেকে জুটি বেধে দলেরও পঞ্চাশ পার করেছেন তারা।
পাওয়ার প্লের অর্ধেক শেষ
পাওয়ার প্লের অর্ধেক শেষ হয়েছে। প্রথম ওভারেই উইকেট হারানোর পর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বাংলাদেশ। তানজিদ আর নাজমুল ব্যাট চালাচ্ছেন, কিছু বল ব্যাটে লাগছে, কিছু লাগেনি। পঞ্চম ওভারের শেষ বলে তানজিদ ছক্কা মারায় ৫ ওভারে রান এখন ১ উইকেটে ২৫।
প্রথম ওভারেই সৌম্য আউট
ব্যাটিংয়ে নেমে চতুর্থ বলেই প্রথম উইকেটটা হারিয়ে ফেলল বাংলাদেশ। ড্রাইভ করতে গিয়ে ইনসাইড এজ হয়ে বল গেছে তাঁর স্টাম্পে। ৪ বল খেলে ২ রান করেছেন সৌম্য।
বাংলাদেশ : ১ ওভারে ২/১
একাদশ
বাংলাদেশের একাদশে আজ পরিবর্তন এসেছে দুটি। মিরাজ না খেলায় গতকাল বিকেলেই দলে ঢোকা আরেক মেহেদীকে রাখা হয়েছে একাদশে। আজও জায়গা হয়নি লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেনের, পুরো সিরিজটাই তিনি বেঞ্চে বসে কাটিয়ে দিলেন। একাদশে অন্য বদলটি পেস বোলিং বিভাগে— নাহিদ রানাকে বিশ্রাম দিয়ে খেলানো হচ্ছে শরীফুল ইসলামকে।
অস্ট্রেলিয়ার একাদশেও দুটি পরিবর্তন এসেছে আজ। ম্যাথু শর্ট আর নাথান এলিস নেই, আছেন বেন বেন ডোয়ারশুইস ও অলি পিক।
বাংলাদেশ একাদশ:
তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), লিটন দাস, তাওহিদ হৃদয়, মোসাদ্দেক হোসেন, মেহেদী হাসান, তানভীর ইসলাম, শরীফুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ।
অস্ট্রেলিয়া একাদশ: জশ ইংলিস (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি, কুপার কনোলি, বেন ডোয়ারশুইস, ক্যামেরন গ্রিন, মারনাস লাবুশেন, ম্যাথু রেনশ, লিয়াম স্কট, অলি পিকে ও অ্যাডাম জাম্পা।
টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত
টসে জিতেছে বাংলাদেশ। বেছে নেওয়া হয়েছে আগে ব্যাটিং। এই ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নাজমুল হোসেন।
নিয়মিত অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। টসের সময় নাজমুল জানিয়েছেন, মিরাজ সুস্থ আছেন। চিকিৎসকেরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। তবে আজ একাদশে নেই।
স্বাগত...
বাংলাদেশ–অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে পাঠকদের স্বাগত। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ নামছে অস্ট্রেলিয়াকে ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্য নিয়ে। একই মাঠে হওয়া প্রথম ম্যাচে ৮৬ রানে, আর দ্বিতীয় ম্যাচে ৫ উইকেটে জিতেছিল মেহেদী হাসান মিরাজের দল।