‘আজাদ কাশ্মীর’ বিতর্কে সানা মীর: তোপের মুখে দিলেন ব্যাখ্যা
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শুরুটা দারুণ হয়েছে বাংলাদেশের। কলম্বোয় গতকাল পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে নিগার সুলতানার দল।
ম্যাচে টিভি ধারাভাষ্যকারের দায়িত্বে ছিলেন পাকিস্তান নারী দলের সাবেক অধিনায়ক সানা মীর। ধারাভাষ্য দেওয়ার একপর্যায়ে তিনি নাতালিয়া পারভেজের পরিচয় তুলতে ধরতে গিয়ে তাঁকে আজাদ কাশ্মীর থেকে উঠে আসা খেলোয়াড় উল্লেখ করেন।
এ নিয়ে ভারতীয়দের তোপের মুখে পড়লেও ক্ষমা চাইতে বা ভুল স্বীকার করতে নারাজ সানা মীর। বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে আইসিসি এখনো বিবৃতি না দিলেও সানা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা একটি বার্তায় সবকিছু স্পষ্ট করেছেন।
পাকিস্তান ইনিংসের তখন ২৯তম ওভার চলছিল। ব্যাট করছিলেন দলটির অধিনায়ক ফাতিমা সানা ও লোয়ার অর্ডার ব্যাটসম্যান নাতালিয়া পারভেজ। বল করছিলেন বাংলাদেশের রাবেয়া খান।
সেই সময় সানা মীর বলেন, ‘(ফাতিমা) একটা তরুণ দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। হ্যাঁ, তারা বিশ্বকাপ বাছাইয়ে জিতেছে। কিন্তু দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই নতুন। নাতালিয়া কাশ্মীর থেকে এসেছে, আজাদ কাশ্মীর। লাহোরে সে অনেক খেলেছে। ক্রিকেটের জন্যই তাকে লাহোরে আসতে হয়েছে।’
কাশ্মীর নিয়ে ভারত–পাকিস্তানের বিরোধ অনেক পুরোনো, তা সবার জানা। পাকিস্তান নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এই ভূখণ্ডকে আজাদ কাশ্মীর নামে ডাকে। আজাদ শব্দের অর্থ মুক্ত বা স্বাধীন।
কিন্তু ভারত সেটি মানে না। বরং তারা জম্মু–কাশ্মীর, লাদাখের মতো পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন আজাদ কাশ্মীর ও গিলগিত-বালতিস্তানকেও নিজেদের অংশ দাবি করে। তাই পাকিস্তান নিজেদের অংশকে মুক্ত বা স্বাধীন (আজাদ) বললেও ভারত সেটিকে স্বীকৃতি দেয় না।
মূলত এ নিয়েই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সানা মীরের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন ভারতীয়রা। ভারতের অনেকে এটিকে রাজনৈতিক মন্তব্য দাবি করেন।
তবে ৩৯ বছর বয়সী সানাও জবাব দিতে সময় নেননি। কাল রাতেই নিজের এক্স পেজে তিনি লিখেছেন, ‘বিষয়টিকে অযথাই বড় করে দেখানো হচ্ছে, আর খেলোয়াড়দেরও অযথা চাপের মধ্যে ফেলা হচ্ছে—এটা খুব দুঃখজনক। এ ব্যাপারে জনসমক্ষে ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে। এতেও খারাপ লাগছে। আমি পাকিস্তানের এক খেলোয়াড়ের (নাতালিয়া পারভেজ) জন্মস্থান নিয়ে যে কথা বলেছি, সেটির মাধ্যমে শুধু তার কষ্টের পথচলা আর সাফল্যের গল্প তুলে ধরতে চেয়েছি। সে যে জায়গা থেকে এসেছে, সেখান থেকে উঠে আসা সহজ ছিল না—এটা তুলে ধরতেই বলেছি। আজ আমি আরও দুজন খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রেও তাদের অঞ্চলের কথা বলেছি। তাই এ নিয়ে রাজনীতি করবেন না।’
কাউকে কষ্ট দিতে কাশ্মীরের আগে ‘আজাদ’ শব্দ ব্যবহার করেননি বলেও দাবি করেছেন আইসিসির হল অব ফেমে জায়গা পাওয়া সানা, ‘আমরা ধারাভাষ্যকারেরা আসলে খেলাধুলা, দল আর খেলোয়াড়দের নিয়েই বলি, তাদের সংগ্রাম আর অনুপ্রেরণার গল্প তুলে ধরি। কারও মন খারাপ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য আমার ছিল না।’
ইএসপিএনক্রিকইনফো থেকে নাতালিয়া পারভেজের স্ক্রিনশট পোস্ট করে সানা আরও লিখেছেন, ‘আমি সেই ওয়েবসাইটের স্ক্রিনশটও দিয়েছি, যেখানে আমি খেলোয়াড়দের তথ্য দেখি (ক্রিকইনফোয় নাতালিয়ার জন্মস্থান আজাদ কাশ্মীর লেখা ছিল। পরে তা বদলে পাকিস্তান–নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর লেখা হয়েছে)। পাকিস্তান হোক বা অন্য দেশ—সব খেলোয়াড়ের তথ্য আমি সেখান থেকেই নিই। এখন হয়তো সেটা বদলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি ওই তথ্যের ভিত্তিতেই বলেছিলাম।’