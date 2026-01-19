বাংলাদেশ ভারতে না গেলে বিশ্বকাপে খেলবে স্কটল্যান্ড
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) আগামী মাসে ভারতে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার জন্য বাংলাদেশকে বুধবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে, অন্যথায় বাদ পড়ার ঝুঁকি নিতে হবে। নিরাপত্তা ইস্যুতে বিসিবি ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের অনুরোধ করেছিল, যা নিয়ে ঢাকায় আইসিসি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেও সমাধান হয়নি। আইসিসি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না খেললে তাদের জায়গায় বিশ্বকাপে সুযোগ না পাওয়া দলগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিংধারী স্কটল্যান্ডকে নেওয়া হবে।