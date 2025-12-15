বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা আইপিএল নিলামে দল পাবেন কি
আগামীকাল ২০২৬ আইপিএলের মিনি নিলাম। আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই নিলামে ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি খেলোয়াড় কিনবে। নিলামের জন্য যে ৩৫০ খেলোয়াড়ের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে, সেখানে আছেন ৭ বাংলাদেশি ক্রিকেটার। তবে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা নিলামে দল পাবেন কি না, এ নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে। এ ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হিসেবে সামনে এসেছে পুরো মৌসুম সময় দেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা। ক্রিকবাজ জানিয়েছে, নিলামের আগেই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে খেলোয়াড়দের প্রাপ্যতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে।