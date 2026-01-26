বাংলাদেশকে বাদ: বিশ্বকাপে পাকিস্তানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শিগগির

বাংলাদেশকে বাদ: বিশ্বকাপে পাকিস্তানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শিগগির
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করায় পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভি। আজ ইসলামাবাদে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক শেষে নাকভি এক্স হ্যান্ডলে জানান, প্রধানমন্ত্রী সব বিকল্প খোলা রেখে সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুক্রবার বা আগামী সোমবার নেওয়া হবে। নাকভি বৈঠকে আইসিসির অনিয়ম ও আর্থিক ক্ষতির কথা বললেও ভারতের বড় ক্ষতির দিকটি উল্লেখ করেন। ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত ও শ্রীলঙ্কায় এই বিশ্বকাপ শুরু হবে।