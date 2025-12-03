জাতীয় ক্রিকেট লিগ
শেষ রাউন্ডেই শিরোপার নিষ্পত্তি, প্রিতম–সোহাগের সেঞ্চুরি
শেষ রাউন্ডেই নিষ্পত্তি হচ্ছে ২৭তম জাতীয় ক্রিকেট লিগের শিরোপা। আজ শেষ হওয়া ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে কাগজে–কলমে শিরোপার লড়াইয়ে টিকে আছে ছয়টি দল। রাজশাহীকে ১০ উইকেটে হারিয়ে দ্বিতীয় জয় পাওয়া সিলেট আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে।
ময়মনসিংহের দ্বিতীয় জয়, বরিশালের সোহাগের সেঞ্চুরি
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে বরিশাল বিভাগকে ৬৩ রানে হারিয়ে দ্বিতীয় জয় পেয়েছে নবাগত ময়মনসিংহ। দলটি উঠে এসেছে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে। ৩৮০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে গতকাল ৪ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান তুলতে পেরেছিল বরিশাল। আজ দলটি অলআউট হয় ৩১৬ রানে।
বরিশাল ১১৪ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর উইকেটে আসা সোহাগ গাজী নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হয়েছেন ব্যক্তিগত ১০২ রানে দলকে ২৯৮ রানে রেখে। জাতীয় দলের সাবেক এই অলরাউন্ডারের এটি এই সংস্করণে ১০ম সেঞ্চুরি।
রোমাঞ্চ শেষে ড্র খুলনা-ঢাকা ম্যাচ
খুলনায় খুলনা বিভাগ ও ঢাকা বিভাগ ম্যাচ জমেছিল বেশ। ১৬৫ রানের লক্ষ্যে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা ঢাকা ছুটছিল জয়ের দিকেই। তবে খুলনাও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট তুলে নিয়ে চাপে রাখে ঢাকাকে। একপর্যায়ে ঢাকা ১০৯ রানে হারিয়ে ফেলে ৬ উইকেট। এরপর দলটি ৩০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৩ রান তোলার পর আলোকস্বল্পতায় দুই দল ড্র মেনে নেয়। ম্যাচটি জিতলে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠতে পারত খুলনা।
এর আগে ৫ উইকেটে ১৪৯ রান নিয়ে দিন শুরু করা খুলনা দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট ২৮০ রানে।