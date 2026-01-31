ক্রিকেট

বিশ্বকাপ: খেলোয়াড় অধিকার নিয়ে আইসিসি-ডব্লিউসিএ দ্বন্দ্ব

আইসিসি ও ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউসিএ) ২০২৬ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত অধিকার ও অংশগ্রহণের শর্তাবলি নিয়ে মুখোমুখি অবস্থানে। ডব্লিউসিএ’র অভিযোগ, আইসিসি ‘শোষণমূলক’ নতুন শর্ত চাপাতে চাইছে। এসব শর্ত অনুযায়ী, খেলোয়াড়দের নাম, ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য তাদের অনুমতি ছাড়াই বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার হবে এবং বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করলেই সব শর্ত মেনে নেওয়া হবে। ডব্লিউসিএ বলছে, বাংলাদেশসহ অনেক দেশের খেলোয়াড়দের জন্য এটি অন্যায়।

