বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি ভিলিয়ার্সের কাছে দুঃখজনক

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি ভিলিয়ার্সের কাছে দুঃখজনক
নিরাপত্তাশঙ্কায় বাংলাদেশ ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না চাওয়ায় আইসিসি শেষ মুহূর্তে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত-শ্রীলঙ্কায় শুরু হতে যাওয়া ২০ দলের এই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি ক্রিকেটের জন্য হতাশাজনক বলে মন্তব্য করেছেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। ৪ জানুয়ারি ভেন্যু বদলের অনুরোধ করেছিল বিসিবি; আইসিসি ২১ জানুয়ারি তা প্রত্যাখ্যান করে। মোস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল থেকে বাদ পড়ার পর নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে বাংলাদেশ ভেন্যু স্থানান্তরের দাবি জানালেও আইসিসি রাজি হয়নি।