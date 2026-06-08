ক্রিকেট

বিসিবি পরিচালক শাকরুলের পদত্যাগ

মীর শাকরুল আলমছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিভাগ থেকে বিসিবির পরিচালক নির্বাচিত হয়েছিলেন মীর শাকরুল আলম। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার পরদিনই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের ছেলে শাকরুল ব্যবসায়িক ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে বিসিবি সভাপতি বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাবার প্রতিমন্ত্রী হওয়ায় পারিবারিক ব্যবসার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত হয়েছে, তাই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যথাযথ ভূমিকা রাখা কঠিন।

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