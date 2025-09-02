বিসিবির সভাপতি পদে তামিম–আমিনুল লড়াই হতে পারে

বিসিবির সভাপতি পদে তামিম–আমিনুল লড়াই হতে পারে
আমিনুল কয়েক দিন আগে জানিয়েছিলেন, ক্রীড়া পরিষদের মনোনীত পরিচালক হয়ে আবার বিসিবি সভাপতি হতে আপত্তি নেই তাঁর। সিলেট জেলা স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আমিনুল বলেছেন, পরিচালক পদে নির্বাচন করতেও আগ্রহী তিনি। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, বিসিবির আগামী নির্বাচনে লড়বেন তিনি। পরিচালকদের সমর্থন থাকলে হয়তো হবেন সভাপতিও। তার মানে এবার বিসিবির সভাপতি পদে জাতীয় দলের দুই সাবেক অধিনায়কের লড়াই দেখা যেতে পারে।