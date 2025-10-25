বিরাট কোহলি ও আনুশকা শর্মা—ভারতের ‘পাওয়ার কাপল’ এখন কত টাকার মালিক

বিরাট কোহলি ও আনুশকা শর্মা—ভারতের ‘পাওয়ার কাপল’ এখন কত টাকার মালিক
ক্রিকেট, অভিনয়, বিজ্ঞাপন, প্রযোজনা সংস্থা এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁদের সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ক্রিকেটের সঙ্গে বলিউডের দীর্ঘদিনের যে মেলবন্ধন, সেটারই আরেক উদাহরণ বিরাট কোহলি ও আনুশকা শর্মা। ভারতের ‘পাওয়ার কাপল’ হিসেবে পরিচিত তাঁরা। এই দম্পতিকে ‘বিরুশকা’ নামেও ডাকা হয়।
২০১৩ সালে একটি শ্যাম্পুর ব্র্যান্ডের মডেল হয়েছিলেন তারকা ব্যাটসম্যান কোহলি ও বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা। শুটিং সেটেই তাঁদের পরিচয়। এরপর ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে ইতালির ফ্লোরেন্সের তুসকানিতে তাঁরা বিয়ে করেন। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে কোহলি–আনুশকার ঘর আলো করে আসে কন্যাসন্তান ভামিকা, পুত্রসন্তান আকাইয়ের জন্ম গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে।
বিরাট কোহলি ও আনুশকা শর্মার সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ ১৩০০ কোটি রুপি (১৮০৭ কোটি টাকা) ছাড়িয়ে গেছে, যা তাঁদেরকে ভারতের অন্যতম শীর্ষ ধনী এবং প্রভাবশালী সেলিব্রিটি দম্পতি করে তুলেছে।
টাইমস অব ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, কোহলির সম্পদের মূল্য প্রায় ১০৫০ কোটি রুপি, আনুশকার ২৫৫ কোটি রুপি। ক্রিকেট, অভিনয়, বিজ্ঞাপন, প্রযোজনা সংস্থা এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁদের সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
বিরাট কোহলি
আনুমানিক সম্পদ: ১০৫০ কোটি রুপি
গত এক বছরে কোহলির সম্পদ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রধানত আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে চুক্তি, ম্যাচ ফি এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগের কারণে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এ+ ক্যাটাগরির খেলোয়াড় তিনি। এ ছাড়া রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, পণ্যের দূতিয়ালি ও রকমারি বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্রিকেটের বাইরে নিজর আয়ের পরিসর বিস্তৃত করেছেন।
বেতন
বিসিসিআইয়ের সঙ্গে বার্ষিক চুক্তি: ৭ কোটি রুপি
ম্যাচ ফি
টেস্ট: ম্যাচ প্রতি ১৫ লাখ রুপি
ওয়ানডে: ম্যাচ প্রতি ৬ লাখ রুপি
টি–টোয়েন্টি: ম্যাচ প্রতি ৩ লাখ রুপি
* টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন।
আইপিএলে চুক্তি: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু প্রতি মৌসুমে ২১ কোটি রুপি বেতন দেয়।
বিরাট কোহলির ব্র্যান্ড এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগ
প্রধান ব্র্যান্ড: পুমা, এমআরএফ, পেপসি, কোলগেট, মান্যবর অডি, তিসো, স্যামসোনাইট, ভালভোলিন, পিএনবি, ওয়ান৮।
ব্র্যান্ডের প্রচার থেকে আয়: প্রতি চুক্তিতে ৭ কোটি ৫০ লাখ থেকে ১০ কোটি রুপি।
ব্যবসায়িক উদ্যোগ: পোশাক ব্র্যান্ড, রেস্টুরেন্ট চেইন, নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে আয়: ইনস্টাগ্রামে প্রতিটি পোস্ট থেকে ৮ কোটি ৯০ লাখ রুপি, এক্সে প্রতিটি পোস্ট থেকে ২ কোটি ৫০ লাখ রুপি।
আনুশকা শর্মা
আনুমানিক সম্পদ: ২৫৫ কোটি রুপি
অভিনয় ফি, ব্র্যান্ডের প্রচার এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে আনুশকার সবচেয়ে বেশি আয় হয়। চলচ্চিত্র জগৎ ও ব্যবসা—দুই জায়গাতেই তিনি সফল।
অভিনয় ফি: সিনেমা প্রতি ৭ কোটি রুপি।
আসন্ন সিনেমা: জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্র চাকদা এক্সপ্রেসে প্রধান চরিত্রে।
আনুশকা শর্মার ব্র্যান্ড এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগ
প্রধান ব্র্যান্ড: মান্যবর, নিভিয়া, গার্নিয়ার, তানিষ্ক।
ব্র্যান্ডের প্রচার থেকে আয়: প্রতি বছর ৫-১০ কোটি টাকা।
প্রযোজনা সংস্থা: ক্লিন স্লেট ফিল্মজ—এনএইচ১০, পরী, পাতাল লোকের মতো চলচ্চিত্র।
নিজস্ব ফ্যাশন ব্র্যান্ড: নুশ, ২০১৭ সালে চালু করেন।
বিনিয়োগ: নতুন ব্যবসা ও অন্যান্য উদ্যোক্তা প্রকল্প।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে আয়: ইনস্টাগ্রামে প্রতিটি পোস্ট থেকে ৯৫ লাখ রুপি।
আরও যা জানার থাকতে পারে—
প্রশ্ন: ২০২৪ সালে বিরাট কোহলির মোট সম্পদের পরিমাণ কত ছিল?
উত্তর: গত বছর ছিল ৯৫০ কোটি, এ বছর ১০৫০ কোটি।
প্রশ্ন: আইপিএলে বিরাট কোহলির বেতন কত?
উত্তর: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু প্রতি মৌসুমে তাঁকে ২১ কোটি রুপি বেতন দেয়।
প্রশ্ন: আনুশকা শর্মা বছরে কত আয় করেন?
উত্তর: চলচ্চিত্র, প্রচারণা ও ব্যবসা থেকে আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ কোটি রুপি।
প্রশ্ন: বিরাট কোহলি কোন কোন গাড়ির মালিক?
উত্তর: তিনি ল্যাম্বরগিনি উরুস, অডি আর৮ এবং রেঞ্জ রোভারের মতো বিলাসবহুল গাড়ির মালিক।
প্রশ্ন: কোহলি–আনুশকা দম্পতি এখন কোথায় বসবাস করেন?
উত্তর: দুই সন্তান ভামিকা ও আকাইকে নিয়ে যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে থাকেন।