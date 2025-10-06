ক্রিকেট

মোস্তাফিজের সেরা দশ পারফরম্যান্স

খেলা ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোস্তাফিজুর রহমানের প্রথম প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। প্রথম উইকেট শহীদ আফ্রিদি।
এএফপি

১. ২৪ এপ্রিল ২০১৫

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোস্তাফিজুর রহমানের প্রথম প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। প্রথম উইকেট শহীদ আফ্রিদি। পরে মোহাম্মদ হাফিজকেও ফেরান। ৪ ওভারে দেন ২০ রান, নেন ২ উইকেট। ২৪ বলের ১৬টিই ছিল ডট। ১৬ বছর পর পাকিস্তানের বিপক্ষে জিতেছিল বাংলাদেশ।

ভারতের বিপক্ষে অভিষেক ওয়ানডেতে মোস্তাফিজ নেন ৫ উইকেট।
এএফপি

২. ১৮ জুন ২০১৫

ভারতের বিপক্ষে অভিষেক ওয়ানডেতে মোস্তাফিজ নেন ৫ উইকেট। আউট করেন রোহিত শর্মা, অজিঙ্কা রাহানে, সুরেশ রায়না, রবিচন্দ্রন অশ্বিন আর রবীন্দ্র জাদেজাকে। অভিষেকেই ৫০ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হন মোস্তাফিজ।

ভারতের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মোস্তাফিজ উইকেট নেন ৬টি।
এএফপি

৩. ২১ জুন ২০১৫

ভারতের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মোস্তাফিজ উইকেট ৪৩ রানে ৬ উইকেট। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হন ম্যাচসেরা।

টেস্ট অভিষেকেও ম্যাচসেরা হন মোস্তাফিজ।
এএফপি

৪. ২১ জুলাই ২০১৫

টেস্ট অভিষেকেও ম্যাচসেরা হন মোস্তাফিজ। এক ওভারে ফেরান হাশিম আমলা, জেপি ডুমিনি ও কুইন্টন ডি কককে। বৃষ্টিতে টেস্টটি ড্র হয়েছিল।

২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২২ রানে ৫ উইকেট।
এএফপি

৫. ১৬ মার্চ ২০১৬

২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২২ রানে ৫ উইকেট। উইলিয়ামসনসহ চারজনকে বোল্ড করেন। সেই বিশ্বকাপে তিন ম্যাচে নেন ৯ উইকেট। সেখান থেকেই আইপিএলে সুযোগ।

ম্যাচটা ছিল নীরস, কিন্তু মোস্তাফিজ উত্তেজনা ছড়ালেন একাই।
বিসিসিআই

৬. ১৬ এপ্রিল ২০১৬

সেই দৃশ্য আজও ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখে ভাসে। কলকাতার হয়ে খেলছিলেন সাকিব, হায়দরাবাদের হয়ে মোস্তাফিজ। ম্যাচটা ছিল নীরস, কিন্তু মোস্তাফিজ উত্তেজনা ছড়ালেন একাই। দুর্দান্ত ইয়র্কারে আন্দ্রে রাসেল শুধু বোল্ডই নন, ভূপাতিত হয়েছিলেন।

কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিপক্ষে মোস্তাফিজ নেন ৯ রানে ২ উইকেট।
ফাইল ছবি।

৭. ২৩ এপ্রিল ২০১৬

কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিপক্ষে মোস্তাফিজ নেন ৯ রানে ২ উইকেট। সেদিন মোস্তাফিজের বল ব্যাটেই লাগাতে পারছিলেন না শন মার্শ, ডেভিড মিলাররা। ৪ ওভারে সেদিন ১৭টি ডট বল করেন মোস্তাফিজ, হজম করেননি একটিও বাউন্ডারি। সেই ম্যাচে আইপিএলে প্রথমবার ম্যাচসেরা হন মোস্তাফিজ।

মোস্তাফিজ এদিন প্রথমবার আইপিএল শিরোপা জেতেন।
এএফপি

৮.  আইপিএলের ‘সেরা উদীয়মান’ খেলোয়াড়

মোস্তাফিজ এদিন প্রথমবার আইপিএল শিরোপা জেতেন। টুর্নামেন্টে ১৬ ম্যাচে ১৭ উইকেট, গড় ২৪.৭৬, ইকোনমি ৬.৯০।

প্রথম বিদেশি ক্রিকেটার হিসেবে পান আইপিএলের ‘সেরা উদীয়মান’ খেলোয়াড়ের পুরস্কার। আজও ইতিহাসে একমাত্র বিদেশি।

ওয়ানডে বিশ্বকাপ অভিষেকও রঙিন। ২০১৯ বিশ্বকাপে ৮ ম্যাচে নেন ২০ উইকেট।
আইসিসি/গেটি ইমেজ

৯. প্রথম বিশ্বকাপে ২০ উইকেট
ওয়ানডে বিশ্বকাপ অভিষেকও রঙিন। ২০১৯ বিশ্বকাপে ৮ ম্যাচে নেন ২০ উইকেট।

ভারতের বিপক্ষে ৫, পাকিস্তানের বিপক্ষেও ৫। পুরো আসরে ছিলেন চতুর্থ সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি।

২০২৪ সালে হিউস্টনে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে মোস্তাফিজ লিখলেন নতুন ইতিহাস।
বিসিবি/ইউএসএ ক্রিকেট

১০. ২৫ মে ২০২৪

২০২৪ সালে হিউস্টনে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে মোস্তাফিজ লিখলেন নতুন ইতিহাস। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে কোনো বাংলাদেশি বোলারের ৬ উইকেট ছিল না। তিনি নিয়েছিলেন ৪ ওভারে ১০ রান দিয়ে ৬ উইকেট।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন