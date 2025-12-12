মেয়েদের অনূর্ধ্ব–১৯ দলের চীন সফরের দল ঘোষণা

মেয়েদের অনূর্ধ্ব–১৯ দলের চীন সফরের দল ঘোষণা
কক্সবাজারে পাকিস্তানের মেয়েদের বিপক্ষে অনূর্ধ্ব–১৯ পর্যায়ে পাঁচ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলছেন মেয়েরা। ২–২ ব্যবধানে সমতায় থাকা দুই দল আজ শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে। এই সিরিজ শেষে চীন সফরে যাবে বাংলাদেশের মেয়েদের অনূর্ধ্ব–১৯ ক্রিকেট দল। সেখানে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজের জন্য গতকাল স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিবি।
পাকিস্তানের বিপক্ষে চলমান সিরিজের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় চীন সফরের স্কোয়াডে আছেন। ১৪ জনের এই স্কোয়াডের বাইরে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে লিমা খাতুন, আঁখি আক্তার, রিজভি দাস ও জিম আফরিনকে। পাকিস্তান সিরিজে খেলা সুমাইয়া আক্তার, অচেনা জান্নাত, সাদিয়া নুসরাতরা চীন সফরের স্কোয়াডে আছেন।
বাংলাদেশ নারী অনূর্ধ্ব–১৯ ক্রিকেট দল: সুমাইয়া আক্তার, আরতি মন্ডল, সাদিয়া ইসলাম, অদৃতা নওশের, মায়মুনা নাহার, রুমানা আহমেদ, সাদিয়া আক্তার, অতসী মজুমদার, জেরিন তাসনিম, লামিয়া মৃধা, অচেনা জান্নাত, সাদিয়া নুসরাত, ববি খাতুন, কুমারি শ্রাবণী। স্ট্যান্ড বাই: লিমা খাতুন, আঁখি আক্তার, রিজভি দাস, জিম আফরিন।
বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের কোনো ক্রিকেট দল দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে এই প্রথম চীন সফরে যাবে। দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেটীয় সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে এই সিরিজ খেলা হবে। চীন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ও বিসিবি প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৫ ডিসেম্বরে চীনে পৌঁছানোর কথা বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দলের। ১৭, ১৯ ও ২১ ডিসেম্বর তিনটি টি–টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে তারা। সব ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে হাংজুতে। ২২ ডিসেম্বর চীন থেকে উড়াল দেবেন বাংলাদেশের মেয়েরা।
চীন সফরের সূচি:
প্রথম টি–টোয়েন্টি: ১৭ ডিসেম্বর, হাংজু।
দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টি: ১৯ ডিসেম্বর, হাংজু।
তৃতীয় টি–টোয়েন্টি: ২১ ডিসেম্বর, হাংজু।