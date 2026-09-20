আজ সেমিফাইনালে বাংলাদেশের মেয়েদের সামনে ভারত

আজ সেমিফাইনালে বাংলাদেশের মেয়েদের সামনে ভারত
১০ দিন আগেই ভারতের বিপক্ষে নারী এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে খেলেছে বাংলাদেশ। ওই ম্যাচে হেরেছে তারা। ওই ধাক্কাটা বেশ জোরেশোরেই লেগেছিল মেয়েদের ক্রিকেটে। টি-টুয়েন্টি অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন নিগার সুলতানা।
আজ আবার সেমিফাইনালে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশের মেয়েরা। জাপানের আইচি-নাগোয়ায় এশিয়ান গেমসের এই ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টায়। কদিন আগেই এশিয়া কাপ জিতে আসা ভারতই যে এই ম্যাচে ফেভারিট, তা বোধ হয় না বললেও চলছে।
এশিয়ান গেমসের সোনাজয়ীরা টি-টুয়েন্টিতে সর্বশেষ হেরেছিল গত জুনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। এরপর টানা ৬ ম্যাচ জিতেছে তারা। এশিয়ার দলগুলো তাদের বিপক্ষে খুব একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাও গড়তে পারেনি।
এশিয়ান গেমসেও কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে তারা। বাংলাদেশ অবশ্য মাঠেই নামতে পারেনি কোয়ার্টার ফাইনালে। চীনের বিপক্ষে ওই ম্যাচটা বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকায় সেমিফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ।
এখন পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে ২৫ টি-টুয়েন্টি খেলে কেবল তিন ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ। এ বছর টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের পর এশিয়া কাপেও হেরেছে তারা। ভারতের বিপক্ষে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে বোলারদের দিকেই তাকিয়ে থাকবে বাংলাদেশ।
কারণ, ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ যে তিনটি ম্যাচ জিতেছে, তার দুটিতেই প্রতিপক্ষকে আটকে রেখেছিল ১২০ রানের কমে। স্পিনাররাই তাতে নেতৃত্ব দেবেন, তবে একমাত্র পেসার মারুফা আক্তারও আছেন দুর্দান্ত ফর্মে। নতুন বলে সুইংয়ে ব্যাটারদের নিয়মিতই অস্বস্তিতে ফেলছেন তিনি, সর্বশেষ ৬টি টুয়েন্টির সব কটিতে উইকেটও পেয়েছেন।