এশিয়া কাপে ব্যর্থতার পর পাকিস্তান দলে বড় কী পরিবর্তন আসছে

এশিয়া কাপে ব্যর্থতার পর পাকিস্তান দলে বড় কী পরিবর্তন আসছে
এশিয়া কাপে ফাইনাল খেললেও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি পাকিস্তান। টুর্নামেন্টের প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ হয়েছে দলটি। ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে তো শেষ ৯ উইকেট হারিয়েছে মাত্র ৩৩ রানে। বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার ম্যাচেও ২০ ওভারে তুলতে পেরেছিল ৮ উইকেটে ১৩৫ রান।
এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে—দলে কি বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে? চলতি মাসের শেষ দিকে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তান দলে কেমন রদবদল দেখা যেতে পারে?
পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সামা টিভির খবর, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আসন্ন ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি সিরিজের দল চূড়ান্ত করতে ইতিমধ্যে বৈঠকে বসেছেন নির্বাচক কমিটি, প্রধান কোচ ও অধিনায়ক। সূত্র জানিয়েছে, তারা একসঙ্গে বসে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করেছেন এবং পরবর্তী সিরিজের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন।
টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে—দুই দল নিয়েই আলাপ হয়েছে। এশিয়া কাপে ধরা পড়া দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা এবং দলের ভারসাম্য ঠিক করার দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন নির্বাচকেরা।
বাবর আজম কি টি-টোয়েন্টি দলে ফিরছেন
চলতি বছরে পাকিস্তানের টি–টোয়েন্টি দলে দেখা যায়নি বাবর আজমকে। এশিয়া কাপেও ছিলেন না সাবেক এই অধিনায়ক। তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে পাকিস্তানের দলে দেখা গেছে স্পষ্ট শূন্যতা। সামা টিভির খবর, টি–টোয়েন্টি দলে ফিরতে পারেন বাবর। তবে তাঁকে ফেরানো নিয়ে নির্বাচক কমিটির ভেতরে মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করছেন, এত দ্রুত তাঁকে ফিরিয়ে আনা ঠিক হবে না। বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
কতটি পরিবর্তন আসতে পারে
সামা টিভির সূত্র বলছে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দলে তিন থেকে চারটি পরিবর্তন হতে পারে। এসব পরিবর্তন হবে খেলোয়াড়দের সাম্প্রতিক ফর্ম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা মাথায় রেখে। নির্বাচকেরা চান, অভিজ্ঞতা আর নতুনদের মিশেলে এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ দল গঠন করতে, যারা ঘরের মাঠে ধারাবাহিক পারফর্ম করতে পারবেন।
অধিনায়ক সালমান আগাও আলোচনায়
এশিয়া কাপে হতাশ করেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা। টুর্নামেন্টে ৭ ইনিংস ব্যাটিং করে সালমানের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ছিল ২০ রানের। সেটিও এসেছিল আরব আমিরাতের বিপক্ষে। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়েও সমালোচনা হয়েছে।
সামা টিভি তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, বৈঠকে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সালমান আলী আগার পারফরম্যান্সও খতিয়ে দেখা হয়েছে। টি-টোয়েন্টি দলে নেতৃত্বে পরিবর্তন বা কৌশলগত সমন্বয় আনার বিষয়টি বিবেচনা করছে টিম ম্যানেজমেন্ট।
ওয়ানডে দলেও আসতে পারে পরিবর্তন
টি–টোয়েন্টির পাশাপাশি ওয়ানডে দলেও আসতে পারে কিছু পরিবর্তন। নির্বাচকেরা সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের সীমিত ওভারের দুই দলকেই নতুনভাবে গড়ে তুলতে চান। জানা গেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শেষে ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি—দুই ফরম্যাটেরই চূড়ান্ত দল ঘোষণা করা হবে।
অভিজ্ঞতা ও তরুণদের মধ্যে ভারসাম্য খোঁজায় মনোযোগ
পিসিবি এখন এমন একটি দল গঠনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে, যেখানে অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের পাশাপাশি তরুণ প্রতিভারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।
বাবর আজমের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন আর সালমানের নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা—সব মিলিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজটি হতে পারে পাকিস্তানের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে এক নতুন সূচনার ইঙ্গিত।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে দুটি টেস্টের পর তিনটি করে টি–টোয়েন্টি ও ওয়ানডে খেলবে পাকিস্তান।