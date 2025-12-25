বিপিএলে কোন দলের অধিনায়ক কে, কোচ কারা

বিপিএলে কোন দলের অধিনায়ক কে, কোচ কারা
যেকোনো টুর্নামেন্টের অন্যতম রীতি হচ্ছে খেলা শুরুর আগে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর অধিনায়কদের ফটোসেশন। তবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দ্বাদশ আসর শুরুর আগের দিন পর্যন্ত এমন কিছু দেখা যায়নি।
ছয় দলের অধিনায়কদের এক ফ্রেমে তো দেখা যায়–ইনি, কোনো কোনো দল উদ্বোধনের ২৪ ঘণ্টা আগ পর্যন্ত তাদের মাঠের নেতার নামও ঘোষণা করতে পারেনি। এমনকি কোচ নিয়েও কোনো কোনো দলে চলেছে নাটকীয়তা।
তবে স্বস্তির দিক হচ্ছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে সব দলের প্রধান কোচ ও অধিনায়কের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। দেখে নিন কোন দলে কারা কোন দায়িত্বে।
চট্টগ্রাম রয়্যালস
প্রধান কোচ: মিজানুর রহমান
অধিনায়ক: মেহেদী হাসান
স্বত্ব কেনা প্রতিষ্ঠান মালিকানা ছেড়ে দেওয়ায় টুর্নামেন্ট শুরুর এক দিন আগে চট্টগ্রাম রয়্যালস পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে বিসিবি। এ দলটির প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মিজানুর রহমানকে। তিনি সর্বশেষ আসরের চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালের কোচ ছিলেন।
প্রথমে চট্টগ্রাম রয়্যালসের প্রধান কোচ করা হয়েছিল মুমিনুল হককে। তবে এখন তিনি সহকারী কোচের ভূমিকায় থাকবেন। ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে তুষার ইমরান। ম্যানেজার নাফিস ইকবাল। আর বিসিবি এই দলটির টিম ডিরেক্টর বানিয়েছে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশারকে।
চট্টগ্রাম রয়্যালসের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান।
নোয়াখালী এক্সপ্রেস
প্রধান কোচ: খালেদ মাহমুদ
অধিনায়ক: সৈকত আলী
টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন বড় আলোচনারই জন্ম দিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। নিলামের দিন থেকে দলটির সঙ্গে থাকা প্রধান কোচ খালেদ মাহমুদ হুট করে ‘কাজ করবেন না’ বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তবে কয়েক ঘণ্টা পরই ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে তাঁর।
নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে চমকে দিয়েছে অধিনায়কের নামেও। সৌম্য সরকারকে অধিনায়ক করা হবে বলে জোর গুঞ্জন ছিল। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সৈকত আলীর নাম, যিনি নিয়মিত একাদশে জায়গা পাবেন বলেও হয়তো অনেকেই ভাবেননি।
নোয়াখালী এক্সপ্রেসের সহকারী কোচের ভূমিকায় আছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার তালহা জুবায়ের। আরেক সহকারী কোচ ও ট্রেনার পাকিস্তানের নিয়াজ উল ইসলাম।
রংপুর রাইডার্স
প্রধান কোচ: মিকি আর্থার
অধিনায়ক: নুরুল হাসান
বিতর্কমুক্ত ও পরিকল্পনামাফিক কাজ করার দিক থেকে এবারের বিপিএলের সবচেয়ে গোছানো দল রংপুর রাইডার্স। দলটিকে গোছানো বলার অন্যতম কারণ কোচ, অধিনায়কের নাম বেশ আগে থেকেই চূড়ান্ত করা।
গত মৌসুম থেকে দলটির প্রধান কোচ ছিলেন মিকি আর্থার। পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ একাধিক জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করা এই দক্ষিণ আফ্রিকান এবারও রংপুর রাইডার্সের কোচ। তাঁর সহকারী হিসেবে আছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল। বোলিং কোচ হিসেবে আছেন সর্বশেষ আসরে কাজ করা মোহাম্মদ রফিকও।
রংপুর অপরিবর্তিত রেখেছে অধিনায়কও। গত বছরের মতো এবারও দলটিকে নেতৃত্ব দেবেন নুরুল হাসান। যদিও এই দলেই আছেন বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক লিটন দাস।
সিলেট টাইটানস
প্রধান কোচ: সোহেল ইসলাম
অধিনায়ক: মেহেদী হাসান মিরাজ
সিলেট প্রধান কোচের দায়িত্ব দিয়েছে দীর্ঘদিন বিসিবিতে কাজ করা সোহেল ইসলামকে। তিনি অনূর্ধ্ব-১৯ দল, ডেভেলপমেন্ট ক্যাম্প এবং বাংলাদেশ টাইগার্সের মতো জাতীয় দলের পাইপলাইন নিয়ে কাজ করেছেন। কোচিং স্টাফে সোহেল সঙ্গে পেয়েছেন সহকারী হিসেবে মাহমুদ ইমনকে, বোলিং কোচ হিসেবে সৈয়দ রাসেলকে।
সিলেট টাইটানস উদ্বোধনের আগের দিন অধিনায়ক হিসেবে মেহেদী হাসান মিরাজের নাম ঘোষণা করেছে। মিরাজ বাংলাদেশ দলের ওয়ানডে অধিনায়ক।
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
প্রধান কোচ: হান্নান সরকার
অধিনায়ক: নাজমুল হোসেন
কোচের বিষয়টি বেশ আগেভাগেই চূড়ান্ত করেছিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। বিসিবির নির্বাচক পদ ছেড়ে এ বছর আবাহনী লিমিটেডের কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি, তাঁর তত্ত্বাবধানে খেলা দলটি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়নও হয়েছে। এবার বিপিএল নিলামে রাজশাহীর জন্য খেলোয়াড় বাছাইয়ে বিশেষ মনোযোগ ছিল তাঁর। হান্নানের সঙ্গে সহকারী কোচ হিসেবে আছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার রাজিন সালেহ।
রাজশাহী অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের সাবেক অধিনায়ক নাজমুল হোসেনকে।
ঢাকা ক্যাপিটালস
প্রধান কোচ: টবি রেডফোর্ড
অধিনায়ক: মোহাম্মদ মিঠুন
ঢাকা ক্যাপিটালস প্রধান কোচের দায়িত্ব দিয়েছে বিসিবি এইচপিতে কাজ করা টবি রেডফোর্ডকে। ইংল্যান্ডের হয়ে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে খেলা রেডফোর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডে ব্যাটিং কোচের কাজও করেছেন।
ঢাকা অধিনায়ক করেছে মোহাম্মদ মিঠুনকে, যিনি গত আসরে রানার্সআপ হওয়া চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের নেতৃত্বে ছিলেন।
এ ছাড়া ঢাকা ক্যাপিটালস মেন্টরের দায়িত্ব দিয়েছে পাকিস্তানের সাবেক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতারকে, যিনি এরই মধ্যে একবার ঢাকায় ঘুরে গেছেন।