ক্রিকেট

ভাঙল ২৩২ বছরের পুরোনো বিশ্ব রেকর্ড

খেলা ডেস্ক
পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটের একটি ম্যাচে ওলট–পালট হয়েছে রেকর্ড বইএএফপি

লর্ডস থেকে করাচির জাতীয় স্টেডিয়াম—একটি বিশ্ব রেকর্ডের দূরত্ব কত? সময়ের হিসাবে ২৩২ বছর।

কীভাবে, বুঝিয়ে বলছি।

পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রেসিডেন্টস ট্রফি গ্রেড-১ চলছে। চার দিনের সংস্করণের এ টুর্নামেন্টে এক ম্যাচে করাচি জাতীয় স্টেডিয়ামে সুই নর্দান গ্যাস পাইপলাইনসের (এসএনজিপিএল) মুখোমুখি হয় পাকিস্তান টিভি (পিটিভি)। জয়ের জন্য আজ তৃতীয় দিনে ৪০ রানের লক্ষ্য পেয়েছিল এসএনজিপিএল।

শুনলে বিশ্বাস হবে না, ১৯.৪ ওভারেই তারা অলআউট মাত্র ৩৭ রানে! ২ রানের এ জয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ইতিহাসের একটি পাতায় শীর্ষে উঠল পিটিভির নাম—প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সবচেয়ে কম রানের লক্ষ্য দিয়ে জয় তুলে নেওয়ার বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেলের ক্রিকেট দল।

১৭৯৪, লর্ডসে পুরোনো মাঠ। প্রথম শ্রেণির ম্যাচে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) মুখোমুখি ওল্ডফিল্ড। এমসিসিকে জয়ের জন্য ৪১ রানের লক্ষ্য দিয়ে ৬ রানের অবিশ্বাস্য জয় পায় ওল্ডফিল্ড। সে ম্যাচে এমসিসি অলআউট হয়েছিল ৩৪ রানে। আজকের আগে ২৩২ বছর ধরে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সবচেয়ে কম রানের লক্ষ্য দিয়ে জয় তুলে নেওয়ার বিশ্ব রেকর্ড ছিল এটাই। ওল্ডফিল্ডকে দুইয়ে নামিয়ে আজ নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়ল পিটিভি।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ৯৯ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে পিটিভি। তখন লিড ছিল ২৭ রানের। আজ তৃতীয় দিনে মাত্র ১২ রান যোগ করেই ১১১ রানে অলআউট হয় পিটিভি। তাতে জয়ের জন্য ৪০ রানের লক্ষ্য পায় এসএনজিপিএল। পিটিভি প্রথম ইনিংসে করেছিল ১৬৬ এবং এসএনজিপিএল তাদের প্রথম ইনিংসে তোলে ২৩৮ রান।

তৃতীয় দিনে পিটিভি ৮ বলের মধ্যে ৫ রানে বাকি ৫ উইকেট হারায়। শেহজাদ গুল নেন ২৮ রানে ৫ উইকেট, সাজিদ খান ২৮ রানে ৩ উইকেট। খুবই অল্প এ পুঁজি নিয়ে জিততে অলৌকিক কিছু করতে হতো পিটিভিকে। পেসার এমাদ বাট এবং বাঁহাতি স্পিনার আলী উসমানের হাতে সেই অলৌকিকত্ব ধরা দেয়। ১৯.৪ ওভারে এসএনজিপিএলকে ৩৭ রানে অলআউট করার পথে পিটিভির কেউ আর বোলিং করেননি। ১০ ওভারে ২৮ রানে ৪ উইকেট নেন এমাদ। ৯.৪ ওভারে ৯ রানে ৬ উইকেট নেন উসমান। এসএনজিপিএল একপর্যায়ে ৭ উইকেটে ২৭ রান তুলে ফেলেছিল—সেটা বিরুদ্ধে স্রোতে উইকেটকিপার সাইফুল্লাহ বাঙ্গাসের ৩৫ বলে ১৪ রানের ইনিংসের কারণে। শেষ পর্যন্ত এই প্রতিরোধ অবশ্য টেকেনি।

সবচেয়ে কম রানের লক্ষ্য দিয়ে জয় (প্রথম শ্রেণি):

এই ম্যাচে যেমন এমাদ ও উসমান—শুধু দুজনের বোলিংয়ে উড়ে যায় এসএনজিপিএলের ইনিংস, ২৩২ বছর আগে লর্ডসের (১২-১৩ আগস্ট) সেই ম্যাচেও শুধু গেটস ও টিম্বার বোলিং করে ওল্ডফিল্ডকে জয় এনে দেন।

