পাকিস্তান বিশ্বকাপ বয়কট করলে পাশে থাকবেন সাবেক পিসিবি চেয়্যারম্যান

পাকিস্তান বিশ্বকাপ বয়কট করলে পাশে থাকবেন সাবেক পিসিবি চেয়্যারম্যান
বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানও টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করলে এই সিদ্ধান্তের পক্ষে থাকবেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সাবেক চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি। ভারতে না খেলার সিদ্ধান্তে অটল থেকে বাংলাদেশ সঠিক অবস্থান নিয়েছে বলে মনে করেন তিনি।
নিরাপত্তাশঙ্কায় ভারতে ২০২৬ আইসিসি টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সূচিতে থাকা ভারতের ভেন্যুতে নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশ। সেটি মানেনি আইসিসি।
পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও সুপার এর আগে জানিয়েছিল, বাংলাদেশ যদি বিশ্বকাপ বয়কট করে, তাহলে পাকিস্তানও এই বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফ এরই মধ্যে বলেছেন, পাকিস্তানের টুর্নামেন্ট বয়কট করা উচিত। সব মিলিয়ে এমন একটি গুঞ্জন চলছে কয়েক দিন ধরেই। যদিও পিসিবির পক্ষ থেকে এখনো কিছু বলা হয়নি।
সাবেক পিসিবি চেয়্যারম্যান নাজাম শেঠি আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছেন, পিসিবি সভাপতি মহসিন নাকভির নেতৃত্বে বোর্ড বিশ্বকাপ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি এর পক্ষেই থাকবেন।
সংবাদমাধ্যম টেলিকম এশিয়া স্পোর্টকে নাজাম শেঠি বলেন, ‘বিশ্বকাপ বয়কট করে বাংলাদেশ একটি ন্যায্য ও শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে। এখন দেখার বিষয়, পিসিবি কী সিদ্ধান্ত নেয়। এটি একটি কঠিন সিদ্ধান্ত হবে, তবে আমি এমন সিদ্ধান্তের পক্ষে থাকব। মহসিন নাকভি ক্রিকেট বোঝেন এবং সব দিক সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটিই সঠিক হবে এবং তার সেই সিদ্ধান্তে অটল থাকা উচিত।’
আইসিসির সমালোচনাও করেছেন নাজাম শেঠি। বড় বড় সিদ্ধান্তে সংস্থাটি ধারাবাহিকভাবে ভারতের পক্ষ নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তাঁর ভাষায়, ‘প্রতিটি ইস্যুতে ভারতের পক্ষ নেওয়া আইসিসির বন্ধ করা উচিত। অন্যান্য দেশগুলোর এখন দাঁড়ানো দরকার। একবার এটা ঘটলে আইসিসি বুঝতে পারবে, এটি ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল নয়, এটি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল।’
নাজাম শেঠি মনে করেন, বাংলাদেশের ম্যাচ স্থানান্তরের আবেদনটি আরও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত ছিল, ‘বিসিবির একটি বৈধ কারণ ছিল। কারণ, সেখানে উত্তেজনা ও হুমকির বিষয় আছে। কিন্তু আইসিসি বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। ভারতের প্রতি পক্ষপাত ছিল, আর সিদ্ধান্তটি ভারতের পছন্দ অনুযায়ী এসেছে।’
আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবার বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কা।