এশিয়া কাপের সুপার ফোরে বাংলাদেশের ম্যাচ কবে কখন

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে বাংলাদেশের ম্যাচ কবে কখন
এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দল এখন সুপার ফোরে। গতকাল আফগানিস্তানের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সুপার ফোর নিশ্চিত হয়।
গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের সব কটিতে জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপ সেরা হয়েছে শ্রীলঙ্কা। আর দুই ম্যাচ জেতা বাংলাদেশ ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে হয়েছে রানার্সআপ।
বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি ‘এ’ গ্রুপ থেকে সুপার ফোরে উঠেছে ভারত ও পাকিস্তান। এই চার দল নিয়ে সুপার ফোর পর্ব শুরু হবে ২০ সেপ্টেম্বর। শেষ হবে ২৬ সেপ্টেম্বর। আর টুর্নামেন্ট ফাইনাল ২৮ সেপ্টেম্বর। সুপার ফোরে প্রতিটি দল অপর দলগুলোর সঙ্গে একবার করে খেলবে। অর্থাৎ এই রাউন্ডে সবাই খেলবে তিনটি করে ম্যাচ।
সুপার ফোরে বাংলাদেশের সূচি
সুপার ফোরে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ আগামীকাল, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুবাইয়ে। একই মাঠে ২৪ সেপ্টেম্বর ভারত ও ২৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে লিটন দাসের দল। বাংলাদেশের তিনটি ম্যাচই শুরু হবে বাংলাদেশ সময় ৮টা ৩০ মিনিটে।