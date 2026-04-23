দ্বিতীয় বলেই ফিরলেন সাইফ

- নিউজিল্যান্ড একাদশ
- বাংলাদেশ একাদশ
- রোদ ও গরমের খেলা
- টস
- স্বাগতম
নিউজিল্যান্ড একাদশ
হেনরি নিকোলস, নিক কেলি, উইল ইয়াং, টম ল্যাথাম (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), মুহাম্মদ আব্বাস, ডিন ফক্সক্রফট, জশ ক্লার্কসন, নাথান স্মিথ, জেডেন লেনক্স, উইলিয়াম ও’রুর্ক ও বেন লিস্টার।
বাংলাদেশ একাদশ
মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন, লিটন দাস, তাওহিদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম, সৌম্য সরকার, তানভীর ইসলাম ও নাহিদ রানা।
বাংলাদেশের একাদশে দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাসকিন আহমেদ ও রিশাদ হোসেন আজকের ম্যাচে নেই। চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান এবং সুযোগ পেয়েছেন স্পিনার তানভীর ইসলামও।
রোদ ও গরমের খেলা
বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়াম থেকে প্রথম আলোর ক্রীড়া প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান জানিয়েছেন, দুই দলের ক্রিকেটাররা ওয়ার্ম আপ শুরু করেছেন বেশ আগেই। চট্টগ্রামের আকাশ রোদ ঝলমলে ও পরিস্কার। গরমও আছে অনেক। গ্যালারি প্রায় দর্শকশূন্যই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পুরো গ্যালারিতে শ তিনেক দর্শকও নেই। তবে বেলা গড়ালে হয়তো বাড়তে পারে দর্শকের সংখ্যা।
টস
টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম ল্যাথাম। ঢাকায় শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচেও টসে জিতেছে নিউজিল্যান্ড। অর্থাৎ টস জয়ের ‘হ্যাটট্রিক’ করে ফেলল সফরকারি দল। আগের দুই ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটিং করেছে নিউজিল্যান্ড।
স্বাগতম
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ওয়ানডেতে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশ। সিরিজে আপাতত ১–১ ব্যবধানে সমতায় দুই দল। ঢাকায় প্রথম ওয়ানডেতে ২৬ রানে জেতে নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশ জেতে ৬ উইকেটে।
অর্থাৎ, আজকের ম্যাচটি দুই দলের জন্যই সিরিজ জয়ের সুযোগ। বাংলাদেশ দল সুযোগটি কাজে লাগাতে তাকিয়ে পেসারদের দিকে।
