ছবির গল্পে হাবিবুল–মিনহাজুলদের বিজয় দিবস ক্রিকেট

ছবির গল্পে হাবিবুল–মিনহাজুলদের বিজয় দিবস ক্রিকেট
বিজয় দিবসে প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয় শহীদ জুয়েল ও শহীদ মুশতাক একাদশের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। এবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে আজ বিজয় দিবসে প্রীতি ম্যাচটি শুরু হয় সকাল ১০টায়। উৎসবের আবহে এই ম্যাচের বিভিন্ন মুহূর্ত ফ্রেমবন্দী করেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী শামসুল হক। আসুন ছবির গল্পে দেখে নিই বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচের খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত—
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০