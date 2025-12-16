ক্রিকেট

ছবির গল্পে হাবিবুল–মিনহাজুলদের বিজয় দিবস ক্রিকেট

বিজয় দিবসে প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয় শহীদ জুয়েল ও শহীদ মুশতাক একাদশের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। এবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে আজ বিজয় দিবসে প্রীতি ম্যাচটি শুরু হয় সকাল ১০টায়। উৎসবের আবহে এই ম্যাচের বিভিন্ন মুহূর্ত ফ্রেমবন্দী করেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী শামসুল হক। আসুন ছবির গল্পে দেখে নিই বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচের খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত—
১ / ১০
জাতীয় পতাকার দুই রং—লাল ও সবুজ। এ দুটি রঙের জার্সিতে প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হওয়ার আগে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ক্রিকেটার ও আয়োজকেরা। ওড়ানো হলো বেলুনও
শামসুল হক
২ / ১০
জাতীয় দলের সাবেক খেলোয়াড় ও ঘরোয়া ক্রিকেটের কিংবদন্তি মিনহাজুল আবেদীনের দলের ফিল্ডিংয়ের একটি মুহূর্ত। বিজয় দিবসের তারিখের সঙ্গে সংগতি রেখে সবার জার্সি নম্বর ১৬
শামসুল হক
৩ / ১০
লাল জার্সির দলের হয়ে ব্যাটসম্যানের ভূমিকায় জাতীয় দলের সাবেক পেসার হাসিবুল হোসেন। পাশে তাঁর সতীর্থ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ স্মরণে জার্সি নম্বর ‘৭১’।
শামসুল হক
৪ / ১০
প্রীতি ম্যাচটি শুরুর আগে জাতীয় সংগীতের সময় বিসিবির কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়েরা
শামসুল হক
৫ / ১০
শীতের সকালে খেলা শুরুর আগে ফ্রেমবন্দী দুই দলের সাবেক ক্রিকেটাররা
শামসুল হক
৬ / ১০
জাতীয় দলের সাবেক স্পিনার ও সাবেক নির্বাচক আবদুর রাজ্জাক যখন ফিল্ডার
শামসুল হক
৭ / ১০
শট খেলতে গিয়ে বল উঠেছে আকাশে। সাবেক ক্রিকেটার তুষার ইমরান চেয়ে দেখছেন বলের গতিপথ
শামসুল হক
৮ / ১০
একসময়ের সাড়াজাগানো পেসার তালহা জুবায়ের। তাঁকে আবারও এই অ্যাকশনে দেখে অনেকে নস্টালজিক হতে পারেন
শামসুল হক
৯ / ১০
উইকেট! সতীর্থদের সঙ্গে উদ্‌যাপন রাজ্জাকের। অল্প সময়ের জন্য হলেও ক্রিকেটার-জীবনে ফিরে গিয়েছিলেন সাবেকরা
শামসুল হক
১০ / ১০
জাতীয় পতাকা হাতে দেশের কয়েকজন কিংবদন্তি ক্রিকেটার—(বাঁ থেকে) মোহাম্মদ রফিক, হাবিবুল বাশার, খালেদ মাসুদ ও হাসিবুল হোসেন
শামসুল হক
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও দেখুন