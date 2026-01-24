চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী পেল ২ কোটি ৭৫ লাখ, টুর্নামেন্টসেরা শরীফুল কত টাকা পেলেন

চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী পেল ২ কোটি ৭৫ লাখ, টুর্নামেন্টসেরা শরীফুল কত টাকা পেলেন
বিপিএলের ১২তম আসরের পর্দা নেমেছে গতকাল। এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, রানার্সআপ চট্টগ্রাম রয়্যালস। একনজরে দেখে নেওয়া যাক টুর্নামেন্টে কে কোন পুরস্কার পেলেন।
চ্যাম্পিয়ন-রানার্সআপ কত পেল
লিগ পর্বে শীর্ষ দল হিসেবে প্লে–অফে জায়গা করে নিয়েছিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। প্রথম কোয়ালিফায়ারে হারলেও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার জিতে ফাইনালে ওঠে তারা। গতকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ফাইনালে ৬৩ রানে হারিয়ে শিরোপাও জিতেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। বিপিএলে প্রথমবার খেলতে এসেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাওয়া ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা পেয়েছে প্রাইজমানি হিসেবে।
এবারের বিপিএলে রানার্সআপ হয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন মালিকানা বদলে এলোমেলো ছিল দলটি, দায়িত্ব নিয়েছিল বিসিবি। সেখান থেকেই ফাইনালে উঠলেও শিরোপা জিততে পারেনি তারা। প্রাইজমানি হিসেবে তারা পেয়েছে ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।
ফাইনালে সেরা তানজিদ হাসান, ব্যাটিংয়ে পারভেজ
ফাইনালে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে জয়ের নায়ক হয়েছেন তানজিদ হাসান। আগের ১২ ম্যাচে মাত্র একটি ফিফটি পাওয়া এই ওপেনার ফাইনালে পেয়েছেন সেঞ্চুরি। বিপিএলে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ তিন সেঞ্চুরির রেকর্ড এখন তাঁর। ক্রিস গেইল ও তামিম ইকবালের পর বিপিএল ফাইনালে সেঞ্চুরি করা তৃতীয় ব্যাটসম্যানও তানজিদ। এমন কীর্তির পর ফাইনালে ম্যাচসেরা হয়ে তিনি পেয়েছেন ৫ লাখ টাকা।
এ বছর বিপিএলে ব্যাট হাতে সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ রান পারভেজ হোসেনের। তাঁর দল সিলেট টাইটানস ফাইনালে উঠতে পারেনি। তবে তাদের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন পারভেজ। চার নম্বর ও ওপেনিং দুই ভূমিকাতেই সফল হয়েছেন তিনি। ১২ ম্যাচে ৩ ফিফটিতে ১৩২.৯৯ স্ট্রাইক রেটে ৩৯৫ রান করে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়া পারভেজ পেয়েছেন ৫ লাখ টাকা।
টুর্নামেন্টেসেরা শরীফুল
গত বছর বিপিএলের এক আসরে সর্বোচ্চ ২৫ উইকেট নিয়েছিলেন তাসকিন আহমেদ। এ বছর ১ উইকেট বেশি নিয়ে তাঁর সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন শরীফুল ইসলাম। চট্টগ্রাম রয়্যালসকে রানার্সআপ করার পথে ১২ ম্যাচে ওভারপ্রতি ৫.৮৪ গড়ে রান দিয়ে ২৬ উইকেট নিয়েছেন তিনি। সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হিসেবে ৫ লাখ টাকা পেয়েছেন শরীফুল। এবারের বিপিএলের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছেন শরীফুল—বিপিএলে এর আগে কোনো পেসার এই পুরস্কার জেতেননি। সে জন্য শরীফুল পেয়েছেন আরও ১০ লাখ টাকা।
পুরস্কার আছে আরও
এবারের বিপিএলে ইমার্জিং খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন রিপন মণ্ডল। এর আগে বিপিএলে খেললেও এবারের মতো প্রভাব রাখতে পারেননি কখনো। ৮ ম্যাচেই ১৭ উইকেট নিয়ে রাজশাহীকে চ্যাম্পিয়ন করার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, টুর্নামেন্টে তাঁর হ্যাটট্রিকও আছে, সুপার ওভারেও দলকে জিতিয়েছেন। উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতা রিপন পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন ৩ লাখ টাকা।
উইকেটকিপারের ভূমিকা ছেড়ে এবার রংপুর রাইডার্সে লিটন দাস খেলেছিলেন ফিল্ডার হিসেবে। ১১ ম্যাচে ১০টি ক্যাচ ধরে তিনি হয়েছেন টুর্নামেন্টের সেরা ফিল্ডার। এ জন্য পুরস্কার হিসেবে লিটন পেয়েছেন ৩ লাখ টাকা।