বেথেলের দুর্দান্ত সেঞ্চুরির পরও শঙ্কায় ইংল্যান্ড

সিডনি টেস্ট
বেথেলের দুর্দান্ত সেঞ্চুরির পরও শঙ্কায় ইংল্যান্ড
সিডনিতে আজ টেস্টের চতুর্থ দিন শেষে ৮ উইকেটে ৩০২ রান তুলেছে ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৯ রানের লিড নিয়েছে বেন স্টোকসের দল। ক্রিজে আছেন সেঞ্চুরি তুলে নেওয়া জ্যাকব বেথেল এবং ম্যাথু পটস। টেস্টের গতিপ্রকৃতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে আগামীকাল পঞ্চম ও শেষ দিনে অস্ট্রেলিয়ার জয় তুলে নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
অথচ আজ দিনের শুরুটা ইংল্যান্ডের জন্য হতাশার ছিল না। ৭ উইকেটে ৫১৮ রানে তৃতীয় দিন শেষ করা অস্ট্রেলিয়া আজ সকালের সেশনে ৯.৫ ওভারের মধ্যে ৪৯ রানে বাকি ৩ উইকেট হারিয়ে ৫৬৭ রানে প্রথম ইনিংসে অলআউট হয়। ১৮৩ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫১ ওভারে ইংল্যান্ডের স্কোর ছিল ৩ উইকেটে ২১৯ রান। কিন্তু ৫২তম ওভারে তিন বলের মধ্যে হ্যারি ব্রুক ও উইল জ্যাকসকে হারানোর পর পতন শুরু হয় ইংল্যান্ডের।
দিনের খেলার (৫১তম ওভারের পর থেকে) বাকি ২৪ ওভারের মধ্যে ৮৩ রান তুলতে ৫ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। সফরকারিদের আশা বলতে শুধু প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে ক্রিজে টিকে থাকা বেথেল। ১৪২ রানের অসাধারণ এক ইনিংস খেলে চতুর্থ দিন পার করেন এই বাঁহাতি।
আগামীকাল সকালের সেশনে খুব দ্রুত ইংল্যান্ডের বাকি ২ উইকেট নিতে পারলে সিডনি টেস্ট জেতাটা সহজ হয়ে যাবে অস্ট্রেলিয়ার জন্য। অন্যদিকে পটসকে নিয়ে বেথেলের লক্ষ্য থাকবে ক্রিজে যতটা সম্ভব সময় কাটিয়ে দেওয়া।
