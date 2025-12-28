ক্রিকেট

শূন্য রানে আউট হলে কথা বলা যাবে, সেঞ্চুরি করলে ‘না’—স্ত্রীর ক্রিকেটজ্ঞান নিয়ে যে গল্প শোনালেন সৌম্য

খেলা ডেস্ক
সৌম্য সরকার ও তাঁর স্ত্রী পূজাইনস্টাগ্রাম/সৌম্য সরকার

ক্রিকেট বোঝা আর ক্রিকেটারের জীবন বোঝা—দুটো যে এক জিনিস নয়, সেটা এখন খুব ভালো করে জানা সৌম্য সরকারের। প্রায় এক যুগের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার তাঁর, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে খেলার সঙ্গে আছেন কৈশোর থেকেই। অথচ সেই সৌম্যর জীবনসঙ্গীনিই কি না ক্রিকেট বলতে গেলে বুঝতেনই না।

এখনো যে খুব বোঝেন তা নয়। সৌম্যর ‘মুড’ বুঝতেই নাকি যা এক-আধটু ক্রিকেট শিখে নিয়েছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মজার ছলেই নিজের দাম্পত্যজীবনের এই গল্প শুনিয়েছেন সৌম্য। উৎপল শুভ্রকে দেওয়া প্রথম আলোর ভিডিও সাক্ষাৎকারে জাতীয় দলের এই ক্রিকেটার বলেছেন, তাঁদের প্রথম পরিচয়ের সময় তাঁর স্ত্রী পূজা ভাবতেন ক্রিকেটে রান করা মানেই প্রত্যেক বলে দৌড়ানো। যে কারণে একবার সৌম্য শূন্য রানে আউট হওয়ার পর পূজা তাঁকে ফোনে বলেছিলেন, পরিশ্রম যেহেতু কম হয়েছে তিনি যেন কথা চালিয়ে যান।

সৌম্য ও পূজা চার বছরের সম্পর্কের পর বিয়ে করেন ২০২০ সালে। সম্পর্কের শুরুর দিকে পূজা ক্রিকেট বিষয়ে কতটা কম ধারণা রাখতেন সেটা বোঝাতে গিয়ে হাসতে হাসতে মজার একটি গল্প বলেছেন সৌম্য—‘ওর সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয়, ও ভাবত ক্রিকেটে রান করা মানে প্রত্যেক বলে দৌড়ে রান করা। আমি যখন ঘরোয়া ক্রিকেটে ১০০ করেছিলাম, তখন সে বলেছিল “আজকে কথা বলতে হবে না, আপনি ঘুমান, অনেক কষ্ট হয়েছে, ১০০ বার দৌড়েছেন।” আবার দুই-তিন ম্যাচ পর যখন শূন্য রানে আউট হলাম, তখন সে বলল “আজকে তো কষ্ট হয়নি, একটাও দৌড় দেননি, কথা বলতে থাকেন সমস্যা নেই।”’

সৌম্য সরকার ও পূজা
ফেসবুক/সৌম্য সরকার

সৌম্য জানান, পূজা  ক্রিকেট বোঝেন না—এই সরলতাটাই নাকি তাঁর ভালো লেগেছিল বেশি। তবে এখন আবার ক্রিকেট কিছুটা বুঝে ফেলেছেন পূজা। সেটা অবশ্য ক্রিকেটারের সঙ্গে সংসার করেন বলে নয়, ক্রিকেটারটির মনমেজাজ বোঝার জন্য।

সৌম্যর মুখেই শুনুন, ‘এখন ক্রিকেট যতটা বোঝে, সেটা আমার মুড বোঝার জন্য। বুঝতে চায় কখন ভালো মুড, কখন খারাপ মুড। এখন সে আমার মুড বোঝার জন্য সামান্য ক্রিকেট বুঝতে শুরু করেছে।’

সাক্ষাৎকারে দাম্পত্য সম্বোধনের ভিন্নতা প্রসঙ্গও উঠে আসে। পূজা এখনো সৌম্যকে ‘আপনি’ করেই বলেন। কেন? উত্তরে সৌম্য জানান, প্রেম করার সময় থেকেই ‘আপনি’ বলে, এখনো তা-ই।

উৎপল শুভ্রকে দেওয়া সৌম্য সরকারের পুরো ভিডিও সাক্ষাৎকারটি দেখুন এখানে: ক্যারিয়ার, প্রেম, পরিবার...আনন্দ-হতাশার আখ্যান: সৌম্য সরকারের জীবনের একঝলক

