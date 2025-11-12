ক্রিকেট

জাদেজা, কারেন, স্যামসন—তাঁদের নিয়ে চেন্নাই ও রাজস্থানের মধ্যে হচ্ছেটা কী

খেলা ডেস্ক
রবীন্দ্র জাদেজা, সঞ্জু স্যামসন ও স্যাম কারেন (বাঁ থেকে)প্রথম আলো গ্রাফিক্‌স

রবীন্দ্র জাদেজা, স্যাম কারেন ও সঞ্জু স্যামসন!

এই তিন তারকাকে ঘিরে এখন সরগরম আইপিএল। চেন্নাই সুপার কিংস ও রাজস্থান রয়্যালসের মধ্যে চলছে বড়সড় এক ট্রেডের আলোচনা।

ক্রিকেটবিষয়ক প্ল্যাটফর্ম ইএসপিএনক্রিকইনফো ও ক্রিকবাজের খবরে জানা গেছে, চেন্নাইয়ের দুই অলরাউন্ডার জাদেজা ও কারেনের বিনিময়ে রাজস্থান পাচ্ছে উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান স্যামসনকে। এই অদলবদল হলে আইপিএলের ইতিহাসে সেটি হবে অন্যতম বড় ট্রেড।

ক্রিকবাজ জানিয়েছে, কোনো ট্রেড আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হতে সাধারণত ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে। ফলে এই অদলবদল কার্যকর হতে আরও দু-এক দিন লাগতে পারে।

বিসিসিআই এখনো জানে না কিছু

এই পুরো প্রক্রিয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সংশ্লিষ্টতা বাধ্যতামূলক। সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি আনুষ্ঠানিকভাবে আইপিএল কর্তৃপক্ষ বা বিসিসিআইকে কিছু জানায়নি। এক শীর্ষ বিসিসিআই কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেছেন, ‘বিষয়টি এখনো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।’ দুই দলেরই এক কর্মকর্তা একই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

খেলোয়াড়দের সম্মতি নেওয়া হয়েছে

এক ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ‘তিন খেলোয়াড়ের কাছ থেকেই সম্মতি নেওয়া হয়েছে এবং এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনজনই স্বাক্ষর করেছেন, তবে পুরো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে কিছুটা সময় লাগবে।’

২০২৬ আইপিএলে ধোনি ও স্যামসনকে একই দলের হয়ে খেলতে দেখা যেতে পারে
ছবি: বিসিসিআই

নিয়ম অনুযায়ী, যদি ট্রেডে বিদেশি খেলোয়াড় জড়িত থাকেন, তবে তাঁর দেশের বোর্ড থেকে অনাপত্তিপত্র লাগবে। এখানে যেহেতু ইংল্যান্ডের স্যাম কারেন রয়েছেন, তাই ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডকেও (ইসিবি) প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে হবে।

ট্রেড প্রক্রিয়া কীভাবে চলে

কোনো দল ট্রেড শুরু করতে চাইলে প্রথমে বিসিসিআইয়ের কাছে ‘এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট’ জমা দিতে হয়। এরপর বোর্ড সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে সময় লাগে ৪৮ ঘণ্টা। চাইলে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো খেলোয়াড়দের বেতন নিয়েও নতুন করে দর-কষাকষি করতে পারে—বেতন বাড়ানো বা কমানো, দুটোই নিয়মে অনুমোদিত।

আরও পড়ুন

পান্ডিয়ার দলবদল: ক্রিকেটের ‘ফুটবল’ হয়ে ওঠার লক্ষণ

জাদেজা ও স্যামসন—দুজনই নিজেদের দলের হয়ে ১৮ কোটি রুপিতে রিটেইন ছিলেন। এবার চেন্নাই সুপার কিংস দুই খেলোয়াড়—জাদেজা ও কারেনের (তাঁকে গত মেগা নিলামে ২.৪ কোটি রুপিতে কেনা হয়েছিল) বিনিময়ে স্যামসনকে নিচ্ছে।

ক্রিকবাজের আগের প্রতিবেদনে (৯ নভেম্বর) বলা হয়েছিল, রাজস্থান প্রথমে ডেভাল্ড ব্রেভিসকে চেয়েছিল। কিন্তু চেন্নাই তা প্রত্যাখ্যান করলে কারেনের নাম আলোচনায় আসে।

পুরোনো সম্পর্কের নতুন মোড়

সঞ্জু স্যামসন ও রবীন্দ্র জাদেজা বহু বছর ধরে নিজেদের দলে খেলছেন। স্যামসন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলছেন ১১ মৌসুম ধরে। জাদেজা ২০১২ সাল থেকে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলছেন। তবে ২০১৬ ও ২০১৭ সালে চেন্নাই নিষিদ্ধ থাকায় ওই দুই মৌসুমে গুজরাট লায়ন্সের হয়ে খেলেছেন।

আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত খেলোয়াড় ধরে রাখার সুযোগ পাচ্ছে
ছবি: বিসিসিআই

জাদেজার শুরুটা অবশ্য রাজস্থানেই হয়েছিল। রাজস্থানের হয়ে ২০০৮ সালে তিনি প্রথম আইপিএল জেতেন। ২০০৯ সালেও তিনি রাজস্থানেই ছিলেন।

আইপিএলে স্যাম কারেন

স্যাম কারেন তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ার শুরু করেন ২০১৯ সালে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে। এরপর ২০২০ ও ২০২১ সালে খেলেন চেন্নাইয়ের হয়ে। ২০২৩ ও ২০২৪ মৌসুমে আবার পাঞ্জাবে খেলার পর ২০২৫ সালে ফেরেন চেন্নাইয়ে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন