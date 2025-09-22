ভারত ম্যাচের আগে অনুশীলনে চোট লিটনের
ভারত ম্যাচের আগে অনুশীলনে চোট পেয়েছেন লিটন দাস। ব্যাটিং অনুশীলনের সময় পাওয়া চোটের পর আর ব্যাট করেননি বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক। টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হয়েছে, গুরুতর কিছু নয়।
আগামী পরশু সুপার ফোরের পরের ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। পরদিনই মাঠে নামতে হবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। টানা দুই ম্যাচের ধকল কাটাতে আজই শেষবার অনুশীলন করেছেন বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়েরা।
শুরুতে দলের ক্রিকেটাররা ফিল্ডিং অনুশীলন করেন। তখন দলের সঙ্গে ছিলেন লিটন। পরে ব্যাটিংয়ের সময় পাঁজরে চোট পান। মাঠেই তখন তাঁকে শুশ্রূষা করতে দেখা যায় দলের ফিজিও বায়েজীদুল ইসলাম ও প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরীকে।
এরপর বেঞ্চে বসেই দলের অনুশীলন দেখেছেন লিটন। তখন তাঁকে বেশ হাসিমুখেই দেখা গেছে। দলের সঙ্গেই পরে মাঠ ছেড়েছেন লিটন।