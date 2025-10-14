সরাসরি

বাংলাদেশ–আফগানিস্তান

তৃতীয় ওয়ানডে: দল থেকে বাদ পড়লেন তানজিদ, জাকের

  • টসে জিতেছে আফগানিস্তান
১১: ৫৩

বাংলাদেশ একাদশে চার পরিবর্তন

মোহাম্মদ নাঈম, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), শামীম হোসেন, রিশাদ হোসেন, নাহিদ রানা, তানভীর ইসলাম, হাসান মাহমুদ

১১: ৩৭

আবু ধাবিতে সিরিজের শেষ ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান।

১১: ২৩

স্বাগত

বাংলাদেশ–আফগানিস্তান তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে সবাইকে স্বাগত।সিরিজটি এরইমধ্যে ২–০ ব্যবধানে জিতেছে আফগানিস্তান। বাংলাদেশ আজ খেলবে ধবলধোলাই এড়াতে।

