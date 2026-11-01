যেখানে পাকিস্তানের বিপদ, সেখানেই ফখর
কিছু ক্রিকেটার আছেন, যাঁদের বয়স বাড়ে, ফর্ম পড়ে যায়, ব্যাটে রান আসে না। তবু বড় ম্যাচের আগে তাঁদের বাদ দেওয়ার কথা ভাবলেই মনে পড়ে যায় পুরোনো কোনো ফাইনাল, অবিশ্বাস্য কোনো ইনিংস কিংবা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার গল্প। পাকিস্তানের ক্রিকেটে ফখর জামান তেমনই এক নাম।
ফখরকে নিয়ে পাকিস্তানের দ্বিধাটা শুধু একজন ব্যাটসম্যানকে দলে রাখা বা না-রাখার সিদ্ধান্ত ছিল না। ছিল অতীতের স্মৃতির সঙ্গে বর্তমানের পারফরম্যান্সের লড়াই। একদিকে সাম্প্রতিক ব্যর্থতা, অন্যদিকে বড় ম্যাচে জ্বলে ওঠার দীর্ঘ ইতিহাস।
বাদ পড়ার শঙ্কা থেকে ফাইনালের নায়ক
ত্রিদেশীয় সিরিজে ফখরের সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। চার ম্যাচে রান করেছিলেন মাত্র ৩১। শর্ট বলে বারবার সমস্যায় পড়েছেন। এর আগে টি-টুয়েন্টি সিরিজেও বড় কোনো ইনিংস খেলতে পারেননি।
ফাইনালের আগে তাই ফখরকে বাদ দেওয়ার আলোচনা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বড় ম্যাচে তাঁর অতীত রেকর্ডই শেষ পর্যন্ত তাঁকে একাদশে জায়গা করে দেয়।
২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে তাঁর সেঞ্চুরি এখনো পাকিস্তান ক্রিকেটের অন্যতম স্মরণীয় ইনিংস। পরের বছর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টুয়েন্টি ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালেও ৪৬ বলে ৯১ রান করে দলকে শিরোপা জিতিয়েছিলেন তিনি।
সুযোগ পেয়েই বদলে দিলেন ম্যাচ
লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ফাইনালে শ্রীলঙ্কা আগে ব্যাট করে পাকিস্তানকে দেয় ৩২৬ রানের লক্ষ্য। যা ওয়ানডে ফাইনালের ইতিহাসে যৌথভাবে সর্বোচ্চ লক্ষ্য। রান তাড়ায় নেমে ২১ বলের মধ্যেই প্রথম তিন ব্যাটসম্যানের দুজনকে হারায় পাকিস্তান। বাবর আজম ফেরেন শূন্য রানে।
ফখরও প্রায় ফিরে যাচ্ছিলেন। আসিতা ফার্নান্দোর বলে তাঁর কাট শট ডিপ থার্ডে ক্যাচ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। দিলশান মাদুশঙ্কা ক্যাচ ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হন। বল তাঁর হাতে লেগে সীমানার বাইরে চলে যায়। সেই জীবন পেয়েই যেন নতুন করে শুরু করেন ফখর।
তাঁর সঙ্গে যোগ দেন তরুণ সাদ বেগ। দুজনের জুটিতে আসে ১৪৯ রান। সাদ করেন ৭৪।
ম্যাচ শেষে সাদকে কৃতিত্ব দিতে ভুল করেননি ফখর। বলেছেন, ‘সাদ যখন ব্যাট করতে আসে, তখন আমি কিছুটা স্ট্রাগল করছিলাম। ও খুব দ্রুত রান তুলেছে। তাতে আমি স্বস্তি পেয়েছি। ও যদি ধীরে খেলত, তাহলে হয়তো আমাকে ঝুঁকি নিতে হতো। উইকেটও হারাতে পারতাম। ও যেভাবে শুরু করেছে এবং ইনিংস গড়েছে, কৃতিত্ব ওরই।’
বড় রান তাড়ায় ফখর কেন আলাদা
৩০০ বা এর বেশি রান তাড়া করে জেতা ওয়ানডেতে ফখরের গড় ৬০-এর বেশি। এমন ম্যাচে তাঁর চারটি সেঞ্চুরি রয়েছে, যা পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ। বাবর আজম ও ইউনিস খানের রয়েছে তিনটি করে।
ফাইনালেও সেই রেকর্ডের প্রমাণ দিয়েছেন তিনি। ৭৪ রান করে সাদের বিদায়ের পর আসিতা ফার্নান্দোর প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকান। এরপর স্কয়ার লেগের ওপর দিয়ে পুল করে পূর্ণ করেন সেঞ্চুরি। মাইলফলক ছোঁয়ার পরও থামেননি। দিলশান মাদুশঙ্কার বলে আরেকটি ছক্কা মারেন।
ফখরের ভাষায়, ‘আমি যথেষ্ট ক্রিকেট খেলেছি। বুঝতে পারি, যখন আমার দিন থাকে এবং বল ব্যাটে ভালোভাবে আসে, তখন বড় শট খেলব। সেই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। বিশেষ কিছু করিনি। আগের ম্যাচগুলোর মতোই প্রস্তুতি নিয়েছি। আমি রান করলে সবাই বলে, মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম, ফিট ছিলাম। কিন্তু প্রস্তুতি একই ছিল।
সৌভাগ্যক্রমে রান পেয়েছি। প্রথম চার ম্যাচ যেভাবে গেছে, তাতে বড় একটা ইনিংস আমার পাওনা ছিল। অনেক দিন ভালো ব্যাটিং করেও রান পাওয়া যায় না।’
শেষ পর্যন্ত লড়াই করে বিদায়
২৭তম ওভারে সাদ বেগের বিদায় থেকে ৩৪তম ওভারে ফখরের আউট পর্যন্ত পাকিস্তান করেছে ৬২ রান। পুরো টুর্নামেন্টে এই সময়টুকুতে কোনো দল এত রান তুলতে পারেনি। এর মধ্যে একাই ৫৩ রান করেছেন ফখর।
তিনি যখন মাঠ ছাড়েন, গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের দর্শকেরা দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান তাঁকে। পাকিস্তানের জয়ের জন্য তখন ওভারপ্রতি ছয়ের একটু বেশি রান প্রয়োজন। নিজের কাজ প্রায় শেষ করে গিয়েছিলেন ফখর। পরের ব্যাটসম্যানদের জন্য জয়ের পথও অনেকটা সহজ করে দিয়েছিলেন।
ফখরের কাছে ফাইনালে রান করার আনন্দও আলাদা। তিনি বলেছেন, ‘আমার জন্য ভালো ব্যাপার হলো, ফাইনালে আমি রান করতে পারি। আপনি ট্রফি জেতার জন্য পারফর্ম করেন। ফাইনালে রান করতে পারলে তৃপ্তিটা বেশি।’
ফখরকে এখনো দরকার পাকিস্তানের
বয়স ৩৬। সাম্প্রতিক ফর্মও সব সময় তাঁর পক্ষে থাকে না। ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম চার ম্যাচে ব্যর্থতার পর ফাইনালে এমন ইনিংস খেলা তাই তাঁর সামর্থ্যেরই আরেকটি প্রমাণ। বড় ম্যাচে চাপ সামলে দলের জন্য দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা এখনো তাঁর বড় শক্তি।
ফখর হয়তো প্রতিটি ম্যাচে রান করবেন না। বয়স ও ফর্মের বাস্তবতাও অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু বড় মঞ্চে তাঁর সামর্থ্য যে এখনো ফুরিয়ে যায়নি, লাহোরের ফাইনাল সেটিই দেখিয়েছে। পাকিস্তানের সামনে যখনই বড় বিপদ এসেছে, ফখর জামান বারবার হয়ে উঠেছেন ভরসা।