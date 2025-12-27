বিপিএলে ম্যাচ শুরুর ২০ মিনিট আগে মাঠে লুটিয়ে পড়লেন ঢাকার কোচ

বিপিএলে ম্যাচ শুরুর ২০ মিনিট আগে মাঠে লুটিয়ে পড়লেন ঢাকার কোচ
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মিনিট বিশেক পর শুরু হবে ম্যাচ। রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও ঢাকা ক্যাপিটালসের ক্রিকেটাররা মাঠের দুই প্রান্তে ওয়ার্ম আপ করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কোচিং স্টাফের সদস্যরা। এর মধ্যেই হুট করে মাঠে লুটিয়ে পড়েন ঢাকা ক্যাপিটালসের সহকারী কোচ মাহবুব আলী।
তাঁকে ঘিরে জটলাও তৈরি হতে দেখা যায়। তিনি যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তা বোঝা যাচ্ছিল তখনই। একটু পরই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা ক্যাপিটালস জানায়, অসুস্থ বোধ করার পর অনুশীলনের সময় মাঠেই লুটিয়ে পড়েন মাহবুব আলী। তাঁকে সিপিআর দেওয়া হয় এবং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডাক্তারদের পর্যবেক্ষণের পর পরবর্তী আপডেট জানানো হবে।
তবে মাহবুব আলীর অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন ঢাকার টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন। তাঁকে সিলেটের আল হারামাইন হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
রাজশাহীর বিপক্ষে টস জিতে ফিল্ডিংয়ে নেমেছে ঢাকা ক্যাপিটালস। মাহবুব আলীর অসুস্থ হওয়ার ধাক্কা সামলে ম্যাচটা শুরু হয়েছে সময়মতোই।