টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে কারা

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে কারা
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে খেলবে বাংলাদেশ দল। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপসঙ্গী ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও নবাগত ইতালি।
কাল আইসিসি গ্রুপিং ও সূচি চূড়ান্ত করেছে, যেখানে অনুমিতভাবেই ভারত ও পাকিস্তানকে এক গ্রুপে রেখেছে আইসিসি। গ্রুপ ‘এ’–তে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গী যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়া ও নেদারল্যান্ডস।
৭ ফেব্রুয়ারি শুরু বিশ্বকাপের প্রথম দিনেই কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
ইতালি ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের পরের দুটি ম্যাচও কলকাতায়। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি খেলতে এরপর বাংলাদেশ যাবে মুম্বাইয়ে।
গ্রুপ
সুপার এইট পর্বে উঠতে হলে গ্রুপে শীর্ষ দুইয়ের মধ্যে থাকতে হবে। সুপার এইটে প্রতিটি দল তিনটি করে ম্যাচ খেলবে।
এরপর শীর্ষ চার দল উঠবে সেমিফাইনালে। ৪ ও ৫ মার্চ সেমিফাইনাল। ৮ মার্চ ফাইনাল। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে কলম্বোতে হবে সেটি। নইলে আহমেদাবাদে হবে ফাইনাল।