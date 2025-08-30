এশিয়া কাপের ম্যাচ শুরুর সময় পরিবর্তন, বাংলাদেশের ম্যাচগুলো কবে আর কখন শুরু

এশিয়া কাপের ম্যাচ শুরুর সময় পরিবর্তন, বাংলাদেশের ম্যাচগুলো কবে আর কখন শুরু
তীব্র তাপ দাহ থেকে খেলোয়াড়দের বাঁচাতে এশিয়া কাপ ক্রিকেটের ম্যাচ শুরুর সময় ৩০ মিনিট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৯ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপের ম্যাচগুলো শুরু হওয়ার কথা ছিল স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ৮ টা)। পরিবর্তিত সূচিতে ১৯ ম্যাচের ১৮টিই শুরু হবে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ৮-৩০ মি.)।
সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে দিনের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরিয়ে যায়। সন্ধ্যাতেও এমন তাপমাত্রাই থাকে। সূর্যাস্তের পরই ধীরে ধীরে কমতে থাকে তাপমাত্রা। ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে তাপমাত্রার কথা মাথায় রেখেই অংশগ্রহণকারী দলগুলোর বোর্ড থেকে শুরুর সময় পেছানোর অনুরোধ করা হয়। সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান এই অনুরোধ মেনে নিয়েছে।
১৫ সেপ্টেম্বর আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান ম্যাচটিই শুধু আগের সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে। যার মানে, পরিবর্তিত সময় অনুযায়ী বাংলাদেশের ম্যাচগুলো শুরু হবে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। অর্থাৎ, বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায়। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের তিন ম্যাচের প্রথমটি ১১ সেপ্টেম্বর, হংকংয়ের বিপক্ষে। ১৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচ শ্রীলঙ্কা ও তৃতীয় ম্যাচ ১৬ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে।
৯ সেপ্টেম্বর আট দলের টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে আফগানিস্তান ও হংকং। ফাইনাল ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে। আটটি দল দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে প্রথম পর্ব। দুই গ্রুপের শীর্ষ দুই দল উঠবে সুপার ফোরে। সুপার ফোরের শীর্ষ দুই দল খেলবে ফাইনাল।
এশিয়া কাপের প্রথম পর্বে কোন দল কোন গ্রুপে
গ্রুপ ‘এ’
ভারত, পাকিস্তান, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ্রুপ ‘বি’
বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকং