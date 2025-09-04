ক্রিকেট

ওয়ানডে ক্রিকেট

প্রথম পাঁচ ম্যাচেই ফিফটি, ব্রিটজকের বিশ্ব রেকর্ড

খেলা ডেস্ক
টানা পঞ্চম ফিফটির পথে ম্যাথু ব্রিটজকেএএফপি

পাঁচ ওয়ানডে, পাঁচটি ৫০ ছাড়ানো ইনিংস। দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান ম্যাথু ব্রিটজকে বিশ্ব রেকর্ডই করে ফেললেন। ইতিহাসের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্যারিয়ারের প্রথম পাঁচটি ওয়ানডেতেই ৫০ ছাড়ানো ইনিংস খেললেন ২৬ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান। ব্রিটজকে পেছনে ফেলেছেন ভারতের নভজ্যোৎ সিং সিধুকে। ভারতীয় ব্যাটসম্যান ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম চার ইনিংসেই ফিফটি পেয়েছিলেন। তবে চতুর্থ ফিফটিটি পেয়েছেন পঞ্চম ম্যাচে। তৃতীয় ম্যাচে ব্যাট করতে হয়নি তাঁকে।

ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক ব্রিটজের। লাহোরের সেই ম্যাচে ১৫০ রান করেন এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ওয়ানডে অভিষেকে সর্বোচ্চ ইনিংস খেলার রেকর্ড গড়েন ব্রিটজকে, ভাঙেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কিংবদন্তি ওপেনার ডেসমন্ড হেইন্সের ১৪৮ রানের রেকর্ড। সেই ব্রিটজকে এরপর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৮৩ রান করার পর অস্ট্রেলিয়ার সফরে খেলা দুই ম্যাচে করেন ৫৭ ও ৮৮ রান। এরপর আজ লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আউট হয়েছেন ৮৫ রানে।

ওয়ানডে অভিষেকে ১৫০ রান করেছিলেন ম্যাথু ব্রিটজকে
এএফপি
ক্যারিয়ারের প্রথম পাঁচ ইনিংসে ব্রিটজকের ৪৬৩ রান, রেকর্ড এটিও। প্রথম পাঁচ ম্যাচে আর কারও ৪০০ রানও নেই। আগের রেকর্ডটা ছিল টম কুপারের ৩৭৪। ডাচ ব্যাটসম্যানের রেকর্ডটা চতুর্থ ইনিংসেই পেরিয়ে গিয়েছিলেন ব্রিটজকে। ওয়ানডে অভিষেকের মতো প্রথম দুই, তিন ও চার ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ডটাও তাঁর। ১৫০ রান নিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করা ব্রিটজকে দুই ইনিংসে ২২৩ রান নিয়ে ভাঙেন হেইন্সের ১৯৫ রানের রেকর্ড। তিন ইনিংসে ২৯০ রান করে পেছনে ফেলেন ইংল্যান্ডের নিক নাইটকে (২৬৪)। চতুর্থ ইনিংস শেষে ভাঙেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার রেকর্ড (২৮০)।

