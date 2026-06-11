ছক্কা মেরে ম্যাচ জিতিয়ে হাসপাতালে মিরাজ

ছক্কা মেরে ম্যাচ জিতিয়ে হাসপাতালে মিরাজ
রাইলি মেরেডিথকে ছক্কা মারলেন মেহেদী হাসান মিরাজ—বাংলাদেশ ৫ উইকেটে ম্যাচটা জিতল তখনই, নিশ্চিত হলো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে সিরিজ জেতাও। অনেকেই স্বস্তিও তাতে পেলেন, মিরাজ তাহলে সুস্থই আছেন!
ম্যাচ জেতানো ওই ছক্কার আগের ওভারেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মেহেদী হাসান। নাথান এলিসের বল হেলমেটে লাগার পর মাঠেই শুয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে বমি করতেও দেখা যায় তখন। মাঠে আনা হয় স্ট্রেচার, তৈরি করা হয় অ্যাম্বুলেন্স।
তবে কিছুক্ষণ পরই তিনি সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ান। বাকি সময়টা ব্যাটিং করে দলকে ম্যাচও জেতান। তবে ম্যাচশেষেই তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় দলের ফিজিও বায়েজীদুল ইসলাম।
বিসিবির পাঠানো ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, ‘আজকের ম্যাচে মিরাজের একটা কনকাশনের মতো হয়েছিল। আমরা সেখানে অ্যাসেস করার পর সে খেলা চালিয়ে যায়। ম্যাচের পর আমরা ওকে এভারকেয়ার হাসপাতালে পাঠিয়েছি পর্যবেক্ষণ ও স্ক্যানগুলো করার জন্য। ও এখন ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে থাকবে।’
ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে এসে তাসকিন অবশ্য জানিয়েছিলেন, তাঁকে ভালোই দেখেছেন। মিরাজকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার মতো তেমন কিছু নেই বলেও বিশ্বাস ছিল তাঁর।
তিনি বলেন, ‘মাথায় লাগার পরও চিন্তা করেছে ও যদি ওই সময়ে এসে পড়ত, নতুন একটা ব্যাটসম্যান গিয়ে আরও চাপে ভুল করতে পারত; কিন্তু হৃদয় আর মিরাজ শেষের দিকে ভালো ফিনিশ করছে।’