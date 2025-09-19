ক্রিকেট

টেস্টে ১০০–তে ১০০

খেলার মাঠে খেলা তো হয়ই, এর বাইরে হয় বিচিত্র অনেক কিছুই। মাঠে ও মাঠের বাইরের বিচিত্র সব ঘটনা নিয়েই এ আয়োজন।

মোহাম্মদ সোলায়মান
ঢাকা

টেস্টে আর কোনো ব্যাটসম্যান যদি ঠিক ১০০ রানে আউট না হতেন, তাহলে কী দারুণ ব্যাপারই না হতো!

কী হতো? ১০০ রানে আউট হওয়ার ঘটনা থেমে যেত ঠিক ১০০-তেই!

জুলাইয়ে ভারতের ইংল্যান্ড সফরে লর্ডস টেস্টে লোকেশ রাহুল আউট হয়েছেন ঠিক ১০০ রানে। তাতেই ‘১০০’ দেখে ফেলেছে ১০০-তে আউট হওয়ার তালিকা। টেস্ট ক্রিকেট ৯৯তম ১০০-ও দেখেছে এ বছরই। গত জুনে কেপটাউনে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০০ রান করে আউট হয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কাইল ভেরেইনা।

টেস্টে সবচেয়ে বেশিবার ১০০ রানে আউট হয়েছেন লেন হাটন
টেস্ট ইতিহাসে ঠিক ১০০ রানে আউট হওয়া প্রথম ব্যাটসম্যান জনি টিলডেসলি। ইংল্যান্ডের এই ব্যাটসম্যান ১৯০৫ সালে হেডিংলিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে স্টাম্পড হন ১০০ করে। ওই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে টিলডেসলি কত করেছিলেন জানেন—০।

টেস্টে একই ম্যাচে শূন্য ও ঠিক ১০০ রান করা প্রথম ব্যাটসম্যান টিলডেসলিই।

এরপর আরও পাঁচ ব্যাটসম্যান একই টেস্টে তিন শূন্য, অর্থাৎ শূন্য ও ঠিক ১০০ পেয়েছেন। এর মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কলিস কিংকে আলাদা রাখতে হবে। ১৯৮০ সালে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে শূন্য পাওয়া কিং দ্বিতীয় ইনিংসে ঠিক ১০০ রানে অপরাজিত ছিলেন। ম্যাচে শূন্য ও ১০০ রানে আউট হওয়া অন্য চারজন অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক ফিঙ্গেলটন, ইংল্যান্ডের ডেভিড গাওয়ার, মাইক গ্যাটিং ও মাইকেল ভন।

টেস্টে ১০০ রানে আউট হওয়ার ঘটনা ১০০টি হলেও ব্যাটসম্যানের সংখ্যা ৯১। ছয়জন ব্যাটসম্যান একাধিকবার সেঞ্চুরি ছুঁয়েই আউট হয়েছেন। ১০০-তে সবচেয়ে বেশি কাটা পড়ার রেকর্ডটা সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান লেন হাটনের। ১৯ টেস্ট সেঞ্চুরির ৪টিতে ১০০ রানে ফিরেছেন ইংলিশ কিংবদন্তি। তিনবার ‘১০০’ নিয়ে দুইয়ে অস্ট্রেলিয়ার গ্রায়েম উড। এ ছাড়া দুবার ‘১০০’ পেয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের গর্ডন গ্রিনিজ, ইংল্যান্ডের কেভিন পিটারসেন এবং অস্ট্রেলীয় যমজ স্টিভ ও মার্ক ওয়াহ।

টেস্ট অভিষেকে ১০০ রানে আউট হয়েছিলেন বাংলাদেশের জাকির হাসান
শামসুল হক

‘১০০’ ছুঁয়েই আউট হওয়াদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশের তিনজনও। ২০১০ সালে হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সাকিব আল হাসান, ২০১৩ সালে গলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নাসির হোসেন ও ২০২২ সালে চট্টগ্রামে টেস্ট অভিষেকে ঠিক ১০০ রানে ফেরেন জাকির হাসান।

টেস্ট অভিষেকে ঠিক ১০০ রানের ইনিংস খেলায় তৃতীয় জাকির। প্রথম দুজন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাসিল উইলিয়ামস ও দক্ষিণ আফ্রিকার আলভিরো পিটারসেন।

টেস্টে ঠিক ১০০ রানে অপরাজিত থাকার ঘটনাও কম নেই—৬৯টি।

