বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ড প্রথম টি–টোয়েন্টি: প্রথম ওভারে দুই বাউন্ডারি আইরিশদের

- বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ড প্রথম টি–টোয়েন্টিতে স্বাগতম
আয়ারল্যান্ড: ১ ওভারে ৮/০
বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলামের করা প্রথম ওভার দুটি বাউন্ডারি মেরেছে আয়ারল্যান্ড। দুটিই মেরেছেন পল স্টার্লিং।
টসে জিতেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। জিতে ফিল্ডিং নিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের সর্বশেষ টি–টোয়েন্টি খেলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। সেই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচের দল থাকা ১১ জনের তিনজন নেই এই ম্যাচে। আজ একাদশে ফিরেছেন তাওহিদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান। আজ নেই নুরুল হাসান, মেহেদী হাসান ও তাসকিন আহমেদ।
আয়ারল্যান্ড দলে খেলছেন দুই ভাই, টিম টেক্টর ও হ্যারি টেক্টর।
বাংলাদেশ দল
লিটন দাস, তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, জাকের আলী, তাওহিদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম হাসান ও শরীফুল ইসলাম।
আয়ারল্যান্ড দল
পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, লোরকান টাকার, কার্টিস ক্যাম্ফার, জর্জ ডকরেল, গ্যারেথ ডেলানি, মার্ক অ্যাডাইর, ব্যারি ম্যাকার্থি, ম্যাথু হামফ্রিস ও জশ লিটল।
বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ড প্রথম টি–টোয়েন্টিতে স্বাগতম
বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ড প্রথম টি–টোয়েন্টি শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। চট্টগ্রামে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে হবে সিরিজের তিনটি ম্যাচই।
বাংলাদেশ নিজেদের সর্বশেষ টি–টোয়েন্টি ম্যাচটা খেলেছিল চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সেই সিরিজের তিন ম্যাচেই গ্যালারি ভর্তি দর্শক ছিল। তবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি–টোয়েন্টি শুরুর আগে গ্যালারির অর্ধেকও এখনও ভরেনি।