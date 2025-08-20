ছেলেদের ম্যাচে আম্পায়ারিংয়ের সুযোগ পেয়ে সাথিরা বললেন, ‘কখনো চিন্তাও করিনি’

ছেলেদের ম্যাচে আম্পায়ারিংয়ের সুযোগ পেয়ে সাথিরা বললেন, ‘কখনো চিন্তাও করিনি’
নারী আম্পায়ার হিসেবে অনেক প্রথমেরই সাক্ষী সাথিরা জাকির। ঘরোয়া ক্রিকেটে ছেলেদের ম্যাচে প্রথমবারের মতো আম্পায়ারিং করেছেন। আগামী মাসে নারী বিশ্বকাপেও তিনি আম্পায়ারিং করতে যাচ্ছেন।
এবার সাথিরা আরও একটি প্রথমে নিজের নাম লেখাচ্ছেন। বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে টিভি আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকবেন তিনি। ওই ম্যাচে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে থাকবেন মাসুদুর রহমান ও তানভীর আহমেদ।
এ ছাড়া বাকি দুটি ম্যাচে চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে থাকবেন সাথিরা। প্রথম ম্যাচে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে তানভীর আহমেদ ও মোরশেদ আলী খান থাকবেন, টিভি আম্পায়ার মাসুদুর। শেষ টি-টোয়েন্টিতে মাসুদুর ও মোরশেদ থাকবেন মাঠের আম্পায়ার হিসেবে। ওই ম্যাচে টিভি আম্পায়ার তানভীর।
প্রথমবারের মতো ছেলেদের ম্যাচে আম্পায়ারিংয়ের সুযোগ পেয়ে প্রথম আলোকে সাথিরা বলেছেন, ‘খুবই ভালো লাগছে। ছেলেদের ম্যাচে আম্পায়ারিং করার সুযোগ পেয়েছি। কখনো আসলে চিন্তাও করিনি এ পর্যন্ত আসতে পারব।’
৩০ আগস্ট সিলেটে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস। ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর হবে পরের দুটি ম্যাচ। এই সিরিজে সুযোগ পেয়ে রোমাঞ্চের সঙ্গে চ্যালেঞ্জও দেখছেন সাথিরা।
সাথিরা বলেছেন, ‘একটা সুযোগ এসেছে, বড় চ্যালেঞ্জও যে ভালো করতে হবে। ছেলেদের ম্যাচে মেয়ে আম্পায়ার খুব কম দেখা যায়। গ্রহণযোগ্যতা কেমন হবে, জানি না। চেষ্টা করব যেন ভালো কাজ করতে পারি।’