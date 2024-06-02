ক্রিকেট

বিশ্বকাপের আগে নিষিদ্ধ হলেন যুক্তরাষ্ট্রের জোন্স

খেলা ডেস্ক
অ্যারন জোন্সআইসিসি

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারন জোন্সকে সব ধরনের ক্রিকেট খেলা সাময়িমকভাবে নিষিদ্ধ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। তাঁর বিরুদ্ধে আইসিসির দুর্নীতি দমন আইনের পাঁচটি ধারা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য তাঁকে ১৪ দিন সময় দেওয়া হয়েছে।

৩১ বছর বয়সী জোন্স ২০২৬ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে শ্রীলঙ্কায় হওয়া যুক্তরাষ্ট্র দলের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ছিলেন। ক্যাম্পে থাকা ১৮ জনের মধ্য থেকে আগামী মাসে শুরু বিশ্বকাপে চূড়ান্ত ১৫ জনকে বেছে নেওয়ার কথা। তবে সাময়িক নিষিদ্ধ হওয়ায় জোন্স আর সুযোগ পাচ্ছেন না।

আইসিসি জানিয়েছে যে জোন্সের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো মূলত বার্বাডোজে ২০২৩-২৪ মৌসুমে আয়োজিত ‘বিম-১০’ টুর্নামেন্টকেন্দ্রিক, যা ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের (সিডব্লুআই) আওতাভুক্ত। তবে দুটি অভিযোগ আন্তর্জাতিক ম্যাচের সঙ্গেও সম্পর্কিত।

আইসিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে জোন্সের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলোর মধ্যে আছে সিডব্লুআই আইনের ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকা, প্ররোচিত করা, প্রস্তাব গোপন করা ও তদন্তে সহযোগিতা না করাবিষয়ক।

এ ছাড়া আইসিসি আইনের আওতায় থাকা অভিযোগের মধ্যে আছে দুর্নীতিমূলক আচরণের প্রস্তাব গোপন করা ও তদন্তে অসহযোগিতা করার মতো ধারা (২.৪.৪ ও ২.৪.৭ অনুচ্ছেদ)।

আইসিসি জানিয়েছে, জোন্সের বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগগুলো ‘একটি বৃহত্তর তদন্তের অংশ, যা যথাসময়ে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আনার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।’

জোন্স ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক অভিষেকের পর যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে ৫২টি ওয়ানডে এবং ৪৮টি টি-টুয়েন্টি খেলেছেন। সিপিএল, বিপিএল, এমএলসির মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতেও তাঁকে দেখা গেছে।

