সাকিবের টি–টোয়েন্টি রেকর্ড এখন মোস্তাফিজের, টেস্ট ও ওয়ানডের খবর কী

সাকিবের টি–টোয়েন্টি রেকর্ড এখন মোস্তাফিজের, টেস্ট ও ওয়ানডের খবর কী
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন সংস্করণেই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন সাকিব আল হাসান। ছিলেন লিখতে হলো কারণ গতকাল রাতে দুবাইয়ে সাকিবের একটি রেকর্ড কেড়ে নিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। সাকিবকে ছাড়িয়ে মোস্তাফিজই এখন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি।
এবারের এশিয়া কাপের সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩ উইকেট নিয়েই সাকিবকে ছুঁয়ে ফেলেন মোস্তাফিজ। কাল রাতে দুবাইয়ে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে উইকেটকিপার জাকের আলীর ক্যাচ বানিয়ে ১৫০তম উইকেট পেয়ে সাকিবকে ছাড়িয়ে গেছেন মোস্তাফিজ।
১১৮ ম্যাচে মোস্তাফিজের উইকেট এখন ঠিক ১৫০। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে চতুর্থ বোলার হিসেবে ১৫০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁলেন মোস্তাফিজ। তাঁর আগে এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন নিউজিল্যান্ডের দুই বোলার টিম সাউদি, ইশ সোধি ও আফগানিস্তানের রশিদ খান। ১৭৩ উইকেট নিয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ডটা আফগান লেগ স্পিনার রশিদ খানের।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি উইকেট
২০১৫ থেকে ২০২৫—টানা ১০ বছর টি-টোয়েন্টিতে এককভাবে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন সাকিব। ২০১৫ সালে ৫ জুলাই আবদুর রাজ্জাককে পেছনে ফেলে এককভাবে এই সংস্করণে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়েছিলেন সাকিব। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে একটি উইকেট নিয়েই রাজ্জাকের ৪৪ উইকেট পেরিয়ে যান বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক।
সাকিব অবশ্য ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মাঝপথেই রাজ্জাককে ছাড়িয়ে ৫ দিন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন। ৩০ মার্চ পাকিস্তানের বিপক্ষে আবার সাকিবকে ছুঁয়ে ফেলেন রাজ্জাক। এরপর ৪৪ উইকেট নিয়ে বছরখানেক দুজন ভাগাভাগি করেছেন রেকর্ডটা।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের শীর্ষ ৫ বোলার
টি-টোয়েন্টির রেকর্ড হারিয়ে ফেললেও সাকিব এখনো টেস্ট ও ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। টেস্টের রেকর্ডটা অবশ্যই হুমকির মুখে। ২৪৬ উইকেট নেওয়া সাকিবের চেয়ে মাত্র ৯ উইকেট পেছনে আরেক বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম।
সাকিবের ওয়ানডে রেকর্ডটাই সবচেয়ে নিরাপদে আছে। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে ৩১৭ উইকেট সাকিবের। ২৬৯ উইকেট নিয়ে দুইয়ে থাকা মাশরাফি বিন মুর্তজা অবসরে। এখন যাঁরা খেলছেন, তাঁদের মধ্যে ১৭৫ উইকেট নিয়ে সবার ওপরে মোস্তাফিজ। সাকিবের চেয়ে ১৪২ উইকেট পেছনে মোস্তাফিজ।